ایران در زمینه تولید غذای سالم کمبود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نجفی شامگاه چهارشنبه در نشست افتتاح موسسه ترویج سلامت طبالصادق اظهار داشت: مطابق برنامهریزی انجام شده و با تشکیل کار گروههای تخصصی در صدد ترویج، آموزش، پژوهش فناوری و حمایت از ایدههای دانشبنیان درباره غذاهای سالم، گیاهان دارویی و طب سنتی در موسسه ترویج سلامت طبالصادق هستیم.
وی افزود: این موسسه وارد عرصه تولید و توزیع نمیشود و ترویج آموزش معرفی تحقیقات به سرمایهگذاران ، برقراری ارتباط میان فناوران، خیران و سرمایهگذاران، آموزش شناسایی پژوهشهای کاربردی، توسعه و تجاریسازی طرحها و مشاوره در این زمینه را بر عهده دارد.
آغاز فعالیت موسسه با ایدههای شرکتهای دانشبنیان
رئیس پژوهشکده طبالصادق تاکید کرد: در واقع ورودی و آغازگر کار این موسسه ایدههای شرکتهای دانش بنیان و تیمهای تحقیقاتی شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه قصد داریم پیوند میان خیران و سرمایهگذاران برقرار کنیم، اضافه کرد: برنامه اولیه ما آموزش و ترویج و دعوت از فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط است تا در دورهها و سمینارهای آموزشی شرکت کنند و عرصه فعالیت خود را بشناسند.
نجفی اضافه کرد: کشور ما از کمبود غذای سالم و گیاهان دارویی رنج میبرد و ظرفیت خام برای ایجاد اشتغال در زمینه غذای ارگانیک و سالم، طب سنتی گیاهان دارویی در کشور فراهم است.
وی تاکید کرد: این موسسه به دنبال این است که با همت مردمی و با کمک دانشجویان علاقهمند، خیران و کارشناسان این عرصهها را به جامعه نشان دهد تا به طور اتوماتیک زمینه فعالیت و کارآفرینی و اشتغال برای عموم مردم ایجاد شود.
به گزارش مهر، موسسه طبالصادق به همت سازمان خیریه کارآفرینی، دانشگاه خوراسگان و سازمان جهاد کشاورزی استان شکل گرفته است و 25 بهمنماه با حضور خیران و مسئولان و محققان کار خود را آغاز میکند.
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