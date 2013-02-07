به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی فروغی ابری شامگاه چهارشنبه در نشست افتتاح پژوهشکده طبالصادق اظهار داشت: گذشتگان برای هر بیماری گیاهی را میشناختند که این تأثیرهای مختلف اکنون نیز به اثبات رسیده و با توجه به اهمیت فراوانی که گیاهان و اثرات آن میدادند از هجوم بیماریهای مختلف درامان بودند.
وی افزود: به طور یقین خداوند گیاهان را بیهوده خلق نکرده است، اما ما کمتر به دنبال دانش گیاهان دارویی بودهایم و بیماریهای مختلفی جهان امروز ناشی از فراموشی اثرات داروهای گیاهی است.
رئیس دانشکده آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاکید کرد: خاصیتهای گوناگون گیاهان را باید شناخت و آزمایشهای لازم را در زمینه فواید این گیاهان و روشهای برداشت سالم و توزیع صحیح آن انجام داد.
وی اضافه کرد: نوع برداشت نیز در تأثیر مناسب گیاهان دارویی موثر است و به طور مثال برخی از داروها باید در سایه خشک شود.
فروغی ابری با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه باید کشاورزان را به کاشت گیاهان دارویی تشویق کنیم، اظهار داشت: ایران 70 تا 80 درصد گیاهان دارویی جهان را داراست و در حالی که اروپاییها درصدد صادرات گیاهان دارویی هستند ما در این زمینه تاکنون کمکاری کردهایم.
وی با بیان اینکه آماده همکاری برای تولید غذای سالم و ارگانیک در پژوهشکده هستیم، گفت: البته بهترین محصولات سالم را در صورتی میتوان تولید کرد که به فکر عرضه سریع آنها به بازار نباشیم و با صبر و تأمل به تولید این گیاهان بپردازیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان تاکید کرد: این موسسه با هدف ایجاد پشتوانه مردمی در ترویج و توسعه گیاهان دارویی و غذای سالم شکل گرفته است و امیدواریم به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کنیم.
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