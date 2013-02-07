به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی چهارشنبه شب با حضور در جمع کثیری از زائران و مجاوران علی ابن موسی الرضا(ع) در حرم مطهر امام هشتم(ع) اظهار کرد: مردم و امام(ره) برای انقلاب اهداف زیادی داشته اند که البته هنوز به بعضی از آن اهداف نرسیده ایم.

وی افزود: هنوز به استقلال تمام و کمال نرسیده ایم و باید راه استقلال طلبی مان را ادامه دهیم همچنین در مسیر خودکفایی حرکت کرده ایم اما راه زیادی پیشروی انقلاب است .

حجت الاسلام روحانی با بیان اینکه انقلاب برای این بود که احکام اسلامی در سراسر زندگی ما جاری شود گفت: البته سبک زندگی ما، دانشگاه ما، جامعه و دبیرستان های ما با دیروز بسیار متفاوت است اما آیا تمام ابعاد احکام اسلامی پیاده شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: آیا در جامعه ما بدبینی وجود ندارد و آیا اخوت و برادری و انسجام در جامعه امروز ما کامل است.

وی همچنین با اشاره به فرمایشات امام(ره) که فرمودند از دشمنان خارجی هراسی ندارنم بلکه از اختلافات بین مسئولان نظام نگران هستم، افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری همیشه در راستای دستیابی به اتحاد و حرکت مسئولان به سمت یکپارچگی است اما گاهی برخی اختلافات رنج آور است.

حجت الاسلام روحانی اظهار کرد: آدم بعضی اوقات حرکت های دردناکی را احساس می کند که در راستای اتحاد و انسجام نیست.

وی افزود: مگر انقلاب جز برای این بود که حکومت ما یک حکومت علوی و محمدی باشد و مگر غیر این است که ثبات در کشور بدون اتحاد غیر ممکن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر کسی جرمی مرتکب شده باشد باید طبق قانون با آن برخورد کرد و اگر حکمی بر قصاص باشد باید قصاص شود نه اینکه به آن فرد توهین شود.

وی افزود: باید مراقب باشیم در انتخابات برای طرفداری از یک فرد به دیگران تهمت و افترا نزنیم. باید هوشیار باشیم که یک وقت آخرت را به دنیای دیگران نفروشیم.

وی بیان کرد: مردم از مسئولان تراز اول به دلیل اینکه بار سنگین تری بر دوش دارند توقع بیشتری دارند ضمن اینکه همه مسئولان امین مردم هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت اظهار کرد: هر چه ما منسجم تر باشیم دشمن را ناامید تر کرده ایم و هرچه تفرقه باشد و اختلاف و شکاف اجتماعی دشمن امید بیشتری برای ضربه زدن به انقلاب پیدا می کند.

وی افزود: این روزها هیچ چیز بدتر از بی ثباتی نیست و این ثبات نیز بدون اتحاد امکان پذیر نیست و شکر انقلاب این است که همچنان کمرمان را برای خدمت به انقلاب بسته نگه داریم و همچنان تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری بتوانیم راهمان را ادامه دهیم تا مردم بتوانند آینده بهتری را پیش رو داشته باشند.

حجت الاسلام روحانی همچنین در قسمتی از سخنانش با اشاره به اهمیت شرکت مردم در صحنه های مختلف انقلاب تاکید کرد: اگر می خواهیم در برابر قدرت های بزرگ عظمت و قدرت انقلاب را به رخ بکشیم باید در صحنه های شکوهمند انقلاب حضور گسترده ملت را داشته باشیم.

وی افزود: مردم در پای صندوق های رای می خواهند امانت و مسئولیت اداره کشور را به فرد امینی بسپارند که البته در همه انتخابات ها اینگونه است.

وی ادامه داد: در انتخابات پیش رو هم مردم می خواهند امانتی را که خداوند در اختیارشان گذاشته به یک فرد امین واگذار کنند به همین دلیل انتخابات برای همه مردم جامعه مهم خواهد بود.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتخابات می تواند آینده روشنی را پیش پای مردم بگذارد و این با حضور شکوهمند مردم امکان پذیر است.

وی همچنین با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: 22 بهمن ماه یوم الله است و اسلام و ولایت همه ما را از تاریکی و نا امیدی ها به سمت نور هدایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه روز 22 بهمن ماه روز آزادی ملت ایران بود و ما باید برای این روز و این نعمت شکر گزار باشیم افزود: انقلابی که با خون شهدا و هدایت و رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسیده باید بخاطرش شکر گذاری کرد.