راه اندازی کامل منطقه ویژه اقتصادی معضل بیکاری را در تایباد مرتفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عارف عارفی چهارشنبه شب در همایش زکات با موضوع مسجد محوری اظهارکرد: شهرستان تلفیقی تایباد به لحاظ مذهبی بودن و پایبندن بودن به دستورات الهی در بحث زکات عملکرد مناسبی داشته است.

وی گفت: در آینده نزدیک و با راه اندازی کامل منطقه ویژه اقتصادی، منطقه معدنی و شرکتهای سهامی زراعی در این شهرستان معضل بیکاری مرتفع خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) خراسان رضوی نیز در این همایش از انقلاب اسلامی به عنوان احیاگر قرآن و اسلام در دنیای امروز یاد کرد و گفت: نظام اسلامی ایران الگوی مناسب برای کشورهای اسلامی است و هروز شاهد این هستیم که ارزش های معنوی نظام و انقلاب اسلامی رو به افزایش است.

علی اصغر حاجی نقی گفت: رسالت ما امروز اهتمام داشتن به هویت دینی و انقلابی ماست که این هویت دینی و انقلابی به ما ارزش و عزت داده است.

وی بیان داشت: استکبار جهانی هرگز آرام نخواهد گرفت وهر روز شاهد دسیسه های متنوع برای نابودی انقلاب هستیم که این دسیسه های می تواند یک انقلاب را نابود کند ولی ملت ایران با داشتن هویت دینی و اسلامی و وحدت خود جلو این توطئه ها و دسیسه های دشمن ایستاده اند.

وی از کمیته امداد به عنوان حلقه اتصال بین اغنیا و ضعفا نام برد و افزود: که باید در این قسمت به گونه ای عمل کنیم تا هم احساس عاطفی به درستی صورت پذیرد و هم کار عملی انجام دهیم.

دبیر ستاداجرایی زکات کشور گفت: تمام مشکلات که برای ایران بوجود آمده است بخاطر این است که از اسلام ناب محمدی (ص) دفاع می کند و تنها کشوری است که به طور جامع و کامل پشتیبان فلسطین است.

محمد نبی لو افزود: بیشتر عصبانیت استکبار از علماست چراکه سکاندار اسلام هستند.

وی بر اجرای طرح مسجد محوری تاکید کرد و گفت: باید بحث زکات در مساجد مدیریت شود و ابزار این کار در امداد وجود دارد.

دبیر ستاد اجرایی زکات کشور بیان داشت: سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان توسط سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه اعانات جمع آوری شده است که سهم کمیته امداد 100 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: طی 10 ماه گذشته 109 میلیارد تومان در کشور زکات حمع آوری شده است.