رواق دارالعباده امام زادگان ناصر و یاسر (ع) در طرقبه افتتاح می شود

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حضور میلیونی زائران در محل آستان مقدس امام زادگان ناصر و یاسر بن موسی الکاظم (ع) و برنامه ریزی های صورت گرفته رواق دارالعباده با مساحت 459 متر مربع به این مجموعه اضافه می شود.

وی بیان کرد: با تلاش های زیادی که انجام شد موفق شدیم در طول مدت زمان کمتر از 4 ماه با بهره بردن از معماری سنتی گوهرشاد این رواق را برای زائران آماده کنیم.

مدیر اجرایی آستان مقدس امام زادگان ناصر و یاسر بن موسی الکاظم (ع) طرقبه گفت: مساحت صحن 394 متر مربع است که دارای یک باب دفتر به متراژ 65 متر مربع است.

وی با بیان اینکه مراسم افتتاحیه با حضور امام جمعه مشهد انجام خواهد شد افزود: در این مراسم مسئلین کشوری و آستان قدس رضوی به همراه ائمه جمعه شهرهای طرقبه و شاندیز و مسئولین ادارات شهرستان طرقبه شاندیز حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است مراسم افتتاحیه رواق دارالعباده آستان مقدس امام زادگان ناصر و یاسر بن موسی الکاظم (ع) شنبه مورخ 21 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.