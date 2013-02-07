غربی ها با داشتن هزاران فیلتر انتخابات ایران را زیر سئوال می برند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی چهارشنبه شب در همایش طلاب علما و انمه جماعات مساجد خراسان رضوی که در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) برگزار شد گفت: مسئله انتخابات این دوره بسیار مهم است و کشورهای اروپایی و آمریکای ها بنا دارند برای اینکه مردم ایران را مایوس کنند، اینگونه القا کنند که هر کسی را که نظام بخواهد از صندوق در می آورند.

وی افزود: در آوردن نام مورد نظر صاحبان قدرت از صندوق دقیقا همان کاری است که خود غربی ها انجام می دهند.

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: غربی ها در آمریکا و اروپا با داشتن هزاران فیلتر به ما می گویند انتخابات آزاد ندارید.

وی بیان کرد: در خود آمریکا فقط دو حزب قدرت را در دست دارند و مردم باید به کاندیداهای همین دو حزب رای بدهند آنوقت آنها انتخابات کشور ما را که باثبات ترین و آزادترین انتخابات در جهان است را زیر سئوال می برند.

آیت الله واعظ طبسی افزود: البته اگر آنها انتظار دارند که هر جریان معاندی که مد نظر آنهاست از صندوق در بیاید اصلا چنین چیزی نخواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در هدایت انقلاب تاکید کرد: ایشان به حق لایق ترین فرد به عنوان امام جامعه و مقتدا و ولی ما هستند.

وی ادامه داد: مسئولان قدر خودشان را بدانند و با نام اسلام عزیز و با مردم بازی نکنند و خدار را شکر کنند که زیر سایه چنین رهبری به قدرت رسیده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: هر صاحب قدرتی که در کشور حضور دارد علاقه مردم به وی تا زمانی است که در خدمت رهبر فرزانه انقلاب باشد و اگر روزی با رهبری زاویه بگیرد مردم نیز از وی فاصله خواهند گرفت.

وی همچنین با اشاره به نقش روحانیت و فضلای حوزه علمیه در هدایت جامعه اظهار کرد: گویندگان اهل تحقیق هر اندازه بتوانند سطح آگاهی مردم را بالا ببرند می توانیم دوست و دشمن را به مردم معرفی کنیم.

آیت الله واعظ طبسی بیان کرد: اگر اتحاد و یک پارچگی و انسجام در ملت ما به هم نریزد و فضا متشنج نشود دشمنان نمی توانند قدرت خودشان را تثبیت کنند.

وی افزود: علمای دین و فضلای حوزه علمیه نباید در حاشیه نظام قرار بنشینند بلکه باید در متن نظام حضور داشته باشند و مسئولیت پذیر بوده و به این مسئولیتشان نیز افتخار کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین در قسمتی از سخنانش با اشاره به خطر جریان فتنه و جریان انحرافی عنوان کرد: این دو جریان همانند نهضت آزادی و جبهه ملی در دوران قبل از انقلاب عمل می کنند.

وی همچنین با تاکید بر خطرناک بودن جریان انحرافی افزود: تا آنجا که بنده اطلاع دارم جمعی از نزدیک ترین و متدین ترین افراد توسط جریان انحرافی فریب داده شده اند تا فقط از نفوذ معنوی آنها سوء استفاده شود.

وی بیان کرد: باید حواسمان جمع باشد تا همان گونه که نهضت آزادی در مقابل روحانیت قرار داشت جریان فتنه و انحرافی نیز همین کار را انجام ندهند و در همیت جا است که وظیفه ما دشواراست.

تولیت آستان رضوی همچنین با اشاره به دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: این عید یکی از استثنائی ترین و بی نظیرترین پدیده هایی است که در تاریخ انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است.

آیت الله عباس واعظ طبسی افزود: این انقلاب به رهبری امام خمینی(ره) در شرایطی اتفاق افتاده که فرهنگ بیگانه و قدرت های سلطه بر همه زوایای کشور نفوذ کرده بودند.

وی افزود: بدون شک ریشه تشکیل چنین انقلابی چند عامل متفاوت وجود دارد که سه عامل ایمان مردم، حضور مردم و نقش رهبری انقلاب جزء سه محور مهم به شمار می آید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: به طور حتم در بین این سه عامل آنچه بیش از همه موثر بود رهبری و نقش امام رضوان الله تعالی و هدایت و تبیین درست از دین و برداشت صحیح از اسلام بود که امام(ره) برای جوانان و مردم بیان کرد.