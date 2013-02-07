رونمایی از ثبت ملی دو اثر معنوی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گلستان شامگاه چهارشنبه در این مراسم در مسجد جامع گرگان افزود: دو اثر تاریخی 5 آذر گرگان با شماره 14 و12 دی گالیکش با شماره 15 ، به عنوان دو رویداد مکان رخداد در هشتمین اجلاس سراسری شورای سیاست گذاری ثبت آثار تاریخی و مکان رخدادهای انقلاب اسلامی به ثبت رسید.

قربان عباسی اظهارداشت: تنها شهری که در شمال کشور در یک روز 13 شهید و دهها مجروح تقدیم انقلاب کرد گرگان بوده واین نشان از جایگاه گرگان در پیشتاز بودن در لبیک به امام ( ره) است.

وی افزود: واقعه 12 دی در گالیکش نیز در نتیجه مبارزات مردم وگالیکش علیه رژیم پهلوی و در حمایت از خون شهدای 5 آذر بود و به عنوان روزی به یاد ماندنی برای مردم گالیکش در تقویم انقلاب اسلامی به ثبت رسید ودر این روز هفت تن به شهادت رسیدند و25 نفر مجروح شدند.

وی اظهارداشت: با ثبت واقعه 5 آذر و12 دی گالیکش بنا داریم این حماسه تاریخی را در کنار 19 دی قم و29 بهمن تبریز ویزد و کرمان به صورت ویزه به نسل جوان معرفی کنیم .

عباسی با بیان اینکه گردشگری مذهبی دراستان نباید نادیده گرفته شود گفت: حفظ مواریث معنوی وتاریخی استان از برنامه های این اداره کل است .

مدیر کل میراث فرهنگی استان ادامه داد:ثبت 19 اثر معنوی ودومکان تاریخی تاکنون در استان اقدام شده وما باید نسبت به حفط این مواریث کوشا باشیم.