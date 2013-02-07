۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۸

رونمایی از ثبت ملی دو اثر معنوی در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: از شماره ثبت دو اثر تاریخی و معنوی شامل پنج آذر57 گرگان و12 دی گالیکش عصر چهارشنبه در مسجد جامع گرگان با حضور مسئولان استانی وعلمای شهر گرگان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گلستان شامگاه چهارشنبه در این مراسم در مسجد جامع گرگان افزود: دو اثر تاریخی 5 آذر گرگان با شماره 14 و12 دی گالیکش با شماره 15 ، به عنوان دو رویداد مکان رخداد در هشتمین اجلاس سراسری شورای سیاست گذاری ثبت آثار تاریخی و مکان رخدادهای انقلاب اسلامی به ثبت رسید.

قربان عباسی اظهارداشت: تنها شهری که در شمال کشور در یک روز 13 شهید و دهها مجروح تقدیم انقلاب کرد گرگان بوده واین نشان از جایگاه گرگان در پیشتاز بودن در لبیک به امام ( ره) است.

وی  افزود: واقعه 12 دی در گالیکش نیز در نتیجه مبارزات مردم وگالیکش علیه رژیم پهلوی و در حمایت از خون شهدای 5 آذر بود و به عنوان روزی به یاد ماندنی برای مردم گالیکش در تقویم انقلاب اسلامی به ثبت رسید ودر این روز هفت  تن به شهادت رسیدند و25 نفر مجروح شدند.

وی اظهارداشت: با ثبت واقعه 5 آذر و12 دی گالیکش بنا داریم این حماسه تاریخی را در کنار 19 دی قم و29 بهمن تبریز ویزد و کرمان به صورت ویزه به نسل جوان معرفی کنیم .

عباسی با بیان اینکه گردشگری  مذهبی دراستان نباید نادیده گرفته شود گفت: حفظ مواریث معنوی وتاریخی استان از برنامه های این اداره کل است .

مدیر کل میراث فرهنگی استان ادامه داد:ثبت 19 اثر معنوی ودومکان تاریخی تاکنون در استان اقدام شده وما باید نسبت به حفط این مواریث کوشا باشیم.

کد مطلب 1811045

