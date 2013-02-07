رزمایش فجر انقلاب در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این رزمایش با حضور 10 هزار نفر از بسیجیان فعال استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رزمایش در منطقه مرک بیرجند برگزار می شود، ادامه داد: روز 20 بهمن ماه جاری این رزمایش با حضور سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران حضور خواهد یافت.

وی عنوان کرد: عملیات رزم شبانه، آتش و حرکت گردان های واکنش سریع بسیج، ایست و بازرسی و گشت های اطلاعاتی و شناسایی از جمله بخش های این رزمایش نظامی است.

سرهنگ قاسمی مقابله با دشمن فرامنطقه ای طی یک عملیات فرضی در راستای حفظ آمادگی و تمرین دفاعی بسیجیان را از اهداف برگزاری این رزمایش اعلام کرد و افزود: این رزمایش صبح 20 بهمن ماه جاری در شهرهای بیرجند، درمیان، سربیشه و نهبندان با محوریت سپاه بیرجند و عصر همان روز در شهرهای قاین، زیرکوه، سرایان، فردوس و بشرویه با محوریت سپاه قاین برگزار می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: برای نخستین بار 60 حلقه صالحین در این رزمایش به منظور تقویت مباحث بصیرتی، معرفتی و سیاسی تشکیل می شود.

به گفته وی این رزمایش توسط کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران و سازمان بسیج مستضعفین ارزیابی و داوری می شود.