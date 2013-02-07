دغدغه های پسر مزرعه دار و حسرت 40 ساله پیشکسوت موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ با برند استاندارد، معرفی پروژه های دهه فجر، توصیه های علی نصیریان به بازیگران جوان از دیگر عناوین گزارشها و اخبار گلستان را تشکیل می دهند.

مسجد؛ نبض تپنده انقلاب/ از سجاده های بندگی تا سنگرهای دفاع از میهن

مسجد خاستگاه اصلی، نبض تپنده و جریان ساز حرکت بزرگ انقلاب اسلامی بود، مساجد بستری بودند که سجاده ها برای دفاع از ارزشها تبدیل به سنگر شدند و نسخه رژیم 2500 ساله را برای همیشه تاریخ پیچیدند.

مسجد از دیرباز در زندگی مسلمانان نقش محوری داشته و زیربنای شکل گیری تمدن اسلامی محسوب می شود، مساجد در نظام سیاسی ـ اجتماعی مسلمانان فقط کارکرد عبادی و مذهبی نداشته، بلکه دارای کارکردهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی و ... بوده اند.



در ایران همزمان با ورد اسلام مساجد شکل گرفتند و پس از آن یکی از نهادهای تأثیرگذار در زندگی مردم ایران بوده اند، در شکل گیری نهضت های سیاسی ـ اجتماعی ایرانیان در ادوار مختلف، مانند قیام سربداران ، نهضت مشروطه، قیام گوهرشاد و انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی ایفا کردند.

دغدغه های پسر یک مزرعه دار



دنیایش صفا و سادگی یک روستا را دارد، روستایی دنج و رویایی در گوشه ای از گلستان و دغدغه هایی از جنس دغدغه های پسر یک مزرعه دار.



در اولین برخورد، ساده و بی آلایش خود را اینچنین معرفی می کند: من " حسین " هستم، پسر یک مزرعه دار ، با افتخار یک روستا زاده ام.



با او به دنیای قشنگش که روستایی در گوشه غربی گلستان است، پا می گذاریم تا دغدغه های پسر یک مزرعه دار را به تحریر درآوریم، دغدغه هایی که جنبه شخصی ندارد و تمام نیازهای اهالی یک مزرعه است.



مگر دغدغه‌های یک پسر روستایی و کشاورز زاده چه می‌تواند باشد؟ بیان این دغدغه ها می تواند لحظاتی ما را از زندگی پرفراز و نشیب ماشینی دور کند و به طبیعت بکر روستا پیوند زند.

مرگ با برند " استاندارد"/ کمربندی یا قتلگاه



یکسال و نیم از افتتاح استانداردترین کمربندی گلستان در علی آبادکتول می گذرد و چه جانهایی که در این مدت و در گذر از این مسیر نیمه کاره و به اصطلاح " استاندارد" تسلیم مرگ شدند.



کمربندی علی آباد کتول تیرماه سال قبل با حضور وزیر مسکن و شهرسازی به بهره برداری رسید اما همچنان با نواقصی روبروست.



ساخت کمربندی علی آباد از سال 85 آغاز شده و فاز اول این پروژه از آزادشهر، آغاز و به فاضل آباد ختم می شود و فاز دوم آن نیز باند برگشت این حد فاصل است.



نداشتن علائم راهنمایی و رانندگی و چراغ روشنایی، کمربندی علی آبادکتول را در مواقع بارندگی و هنگام شب به مسیر پرحادثه و مرگبار تبدیل کرده است



حسرت 40 ساله پیشکسوت موسیقی/ " دوتار " خانه نشین شد



نشانش را از بی نشانی می داند و " بیمه شدن" آروزی دیرینه ای است که همچنان در حسرتش می نوازند و می خواند.



در حالیکه گرد وغبار پیری و فراموشی بر او و سازش نشسته ، همچنان می نوازد و می گوید، دیگر سازهای هنرمندان این رشته از صدا افتاده و در کنج پستوها خاک می خورد.



به رغم این بی رونقی، همچنان موسیقی اصیل ترکمن، غنا و ماندگاری اش را مدیون هنرمندان به رنج خو گرفته ای است که خود نیز همانند هنر آبا و اجدادیشان به فراموشی سپرده شده اند.



با این همه رنج، هنوز هستند هنرمندان بی نام و نشانی که زخمه بر تار می زنند تا هنر آبا و اجدایشان رااز فراموشی نجات دهند و ماندگار کنند.



حاشیه نشینی مشکلی برای هنر/ توصیه علی نصیریان به علاقمندان تئاتر



بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون درباره مشکلات تئاتر در کشور اظهار کرد: اصولا امکانات تئاتر کشور ضعیف بوده و به طور کلی مسائل هنری در حاشیه قرار دارند.



علی نصیریان در حاشیه اختتامیه جشنواره ملی تئاتر قرآنی برهان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تعداد زیاد گروه ها و علاقمندان، اعتبارات مالی و امکانات کار مانند محل اجرا و تمرین بسیار کم بوده و جوابگوی نیازها نیست.



نصیریان ادامه داد: از دیگر مشکلات جوانان در تئاتر نبود امکانات آموزشی مناسب است، چراکه آموزش در رشد و پیشرفت تئاتر بسیار موثر است، ولی من به جوانان خودآموزی به وسیله مطالعه و ممارست در تمرین کردن را توصیه می کنم.



وی گفت: بسیاری از گروه های تئاتری امکان تامین مخارج اولیه کارشان را ندارند و حتی اگر کاری را برای نهادی انجام می دهند خیلی طول می کشد تا مخارج کار و دستمزدشان را دریافت کنند.



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پروژه های دهه فجر استان گلستان را بشناسیم



همزمان با سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی هزار و 98 طرح عمرانی و تولیدی در گلستان افتتاح و کلنگ زنی می شود که از برخی از آنها به عنوان پروژه های شاخص یاد می شود.



افتتاح دومین سد لاستیکی، 21 طرح صنعتی و معدنی از جمله مهمترین طرحهایی که در گلستان بهره برداری می شوند.



استاندار گلستان درباره مهمترین طرح های دهه فجر استان به خبرنگار مهر گفت: امسال هزار و 98 پروژه عمرانی و اقتصادی در استان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد و این پروژه ها در بخش های مختلفی مانند راه و شهرسازی، آب و فاضلاب شهری،آب منطقه ای، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، تربیت بدنی، صنعت و معدن، بهداشت و درمان، مدیریت پسماند، برق و منابع طبیعی است.