فرهنگ مردم آبادان به ورزش و علاقه به آن بسیار بالا است

غلامرضا خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورزش در آبادان دارای جایگاه خاصی است و مردم این شهرستان توانسته اند آن را به یک فرهنگ تبدیل کرده و فرزندان خود را به سوی ورزش ترغیب کنند.

خنفری افزود: در مدت زمان شش ماهی که تصدی اداره ورزش و جوانان این شهرستان را برعهده گرفته ام، شور و اشتیاق مردم را به امر ورزش به خوبی درک کرده ام و این یکی از نکات قوی این شهرستان نسبت به سایر به شمار می رود که مسئولان را ترغیب به کار و فعالیت دو چندان می کند.

وی درباره فعالیت هیئتهای ورزشی این شهرستان نیز گفت: با جلسات و برنامه ریزی های به عمل آمده در اداره ورزش و جوانان، توانسته ایم اکثر رشته های ورزشی شهرستان را با حضور ورزشکاران و علاقمندان به فعالیتهای ورزشی فعال کرده و ساماندهی کنیم.



رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان ادامه داد: حمایت و همکاری روسای هیئتهای ورزشی، مربیان و ورزشکاران در اجرای برنامه های این اداره، به خصوص برنامه های دهه مبارک فجر بسیار عالی و موفقیت آمیز بوده به طوری که توانسته ایم رضایتمندی مردم را در اجرای ورزشهایی گوناگون کسب کنیم.



وی به کمبودهای موجود در سالنهای ورزشی اشاره کرد و افزود: متاسفانه اکثر سالنهای ورزشی آبسردکن ندارند که باید تا قبل از فصل گرما این مشکل برطرف شود و در راستای تخصیص اعتبار در این زمینه مکاتباتی با اداره کل ورزش و جوانان خوزستان صورت گرفته تا این مهم نیز به سرانجام برسد.



خنفری با ابراز خرسندی از حضور خانواده ها در مسابقه چهار دست و پای کودکان زیر یک سال اظهار کرد: حدود260 نوزاد در این مسابقه شرکت کرده بودند و جمعیت بالای دو هزار نفر از این مسابقه دیدن کردند و این مسابقه به بهترین شکل ممکن برگزار شد و شاهد خواهید بود این ابتکار از این به بعد در شهرستانهای دیگر هم برگزار خواهد شد.