مدیران خراسان جنوبی در واگذاری امور به دفاتر پیشخوان دولت تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا گلرو چهارشنبه شب در جشنواره شهید رجایی استان اظهارکرد: متاسفانه هنوز برخی از دستگاه های اجرایی در واگذاری امور به دفاتر پیشخوان و خود مردم کوتاهی می کنند.

وی بیان داشت: مدیران باید خدمات باجه‌ ای و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط دفاتر پستی و بخش غیردولتی، ایجاد و مدیریت می‌ شوند، واگذار کنند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی خدمات مورد نیاز مردم که هم اکنون برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تائیدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در خدمت رسانی به مردم واگذاری امور به خود مردم است، ادامه داد: استقرار و توسعه دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی و اصلاح ساختارها و تمرکز زدایی از جمله شاخص های جشنواره شهید رجایی در استان بوده است.

گلرو نماز، امر به معروف و نهی منکر را از شاخص ارزیابی در جشنواره شهید رجایی سال آینده عنوان کرد و افزود: این جشنواره در سال آینده همزمان با هفته دولت برگزار خواهد شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به طرح مهر آفرین گفت: در ابتدا از سوی مجلس بر این طرح یک سری اشکالات وارد شد و در حال حاضر این اشکالات رفع و اصلاح شده بنابراین اجرای این طرح لغو نشده است.