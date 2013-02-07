طرح مخابراتی BTS روستای حسن سالاران سقز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مخابرات شهرستان سقز در مراسم افتتاح این طرح با اعلام گزارشی از عملکرد مخابرات شهرستان سقز گفت: هم اکنون 211 روستای شهرستان دارای تلفن خانگی است و با سایتی که امروز افتتاح شد تعداد سایت های BTS به 59 مورد رسیده است.

کریم محمدی ضریب نفوذ تلفن ثابت شهرستان سقز را 32.49 درصد و ضریب نفوذ تلفن ثابت شهری را 35.99 درصد اعلام کرد.

وی در بخشی دیگر از اعلام عملکرد مخابرات شهرستان سقز اظهار داشت: از بهمن 90 تا 91 تاکنون سایت BTS روستاهای قپلانتو، جعفرخان، گلزار علیا، سرا، چراغ ویس، تونل گردنه خان، پل قبغلو و خورده لوکی به بهره برداری رسیده است.

اسماعیل رستم پور معاون فرماندار شهرستان سقز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، ‌دهه فجر و سی و چهارمین سالگرد انقلاب بیان کرد: در دهه فجر امسال طرح های مناسبی در راستای توسعه، ‌آبادانی و پیشرفت شهرستان به بهره برداری می رسد.

مزار شهداری "خورده لوکی" سقز غبارروبی شد

به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در راستای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب در سی و چهارمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی، مزار گلگون کفن شهدای روستای خورده لوکی بخش سرشیو سقز توسط معاون فرماندار، ‌مسئولان بخش سرشیو و جمعی از مسئولان شهرستان سقز غبارروبی شد.

گفتنی است در مزار شهدای خورده لوکی، پنج شهید خونین کفن آرمیده اند و به مناسبت ایام دهه مبارک فجر با حضور مسئولان، خانواده های شهدا و مردم محلس مزار آنها عباروبی شد..