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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

شمس خبر داد:

معاون رئیس جمهور سخنران ویژه مراسم راهپیمایی 22 بهمن در شهریار است

معاون رئیس جمهور سخنران ویژه مراسم راهپیمایی 22 بهمن در شهریار است

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهریار گفت: در روز 22 بهمن در مراسم راهپیمایی قرار است که حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور به سخنرانی در جمع شهروندان همیشه در صحنه شهریار بپردازد.

داود شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هماهنگی های به عمل آمده قرار است که در مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال، حجت الاسلام میرتاج‌الدینی معاون رئیس جمهور در جمع راهپیمایان شهریاری به سخنرانی بپردازد.

وی افزود: در 22 بهمن امسال، مردم بصیر و ولایتمدار شهرستان شهریار همانگونه که بارها جلوه حضور خود را به رخ جهانیان کشیده‌‎اند، بار دیگر با روحیه‌ای سرشار از دلدادگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و قلبی مالامال از عشق به رهبر معظم انقلاب، همه با هم در راهپیمایی حضور می یابند و فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهند.

این مسئول عنوان کرد: در مراسم راهپیمایی امسال نیز مانند سالهای گذشته آحاد مختلف مردم اعم از فرهنگیان، دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید، خاندان معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان پرتوان، نیروهای نظامی و انتظامی، اصناف، کسبه و بازاریان، مسئولان و کارکنان ادارات حضور دارند.

شمس ادامه داد: همچنین در حاشیه راهپیمایی قرار است که گروه ۱۳۵۷ نفری دانش‌آموزی شهریاری به اجرای سرود حماسی بپردازند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار اعلام کرد: همچنین در باغستان حجت‌الاسلام حیدری مسئول دفتر نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه ناحیه شهریار، در صباشهر دکتر موحدی نیا و در شهرستان قدس حجت‌الاسلام میراحمدی امام جمعه شهرقدس به سخنرانی برای راهپیمایان می پردازند.

کد مطلب 1811064

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