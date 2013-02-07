معاون رئیس جمهور سخنران ویژه مراسم راهپیمایی 22 بهمن در شهریار است

داود شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هماهنگی های به عمل آمده قرار است که در مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال، حجت الاسلام میرتاجالدینی معاون رئیس جمهور در جمع راهپیمایان شهریاری به سخنرانی بپردازد.
وی افزود: در 22 بهمن امسال، مردم بصیر و ولایتمدار شهرستان شهریار همانگونه که بارها جلوه حضور خود را به رخ جهانیان کشیدهاند، بار دیگر با روحیهای سرشار از دلدادگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و قلبی مالامال از عشق به رهبر معظم انقلاب، همه با هم در راهپیمایی حضور می یابند و فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهند.
این مسئول عنوان کرد: در مراسم راهپیمایی امسال نیز مانند سالهای گذشته آحاد مختلف مردم اعم از فرهنگیان، دانشآموزان، دانشجویان، اساتید، خاندان معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان پرتوان، نیروهای نظامی و انتظامی، اصناف، کسبه و بازاریان، مسئولان و کارکنان ادارات حضور دارند.
شمس ادامه داد: همچنین در حاشیه راهپیمایی قرار است که گروه ۱۳۵۷ نفری دانشآموزی شهریاری به اجرای سرود حماسی بپردازند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار اعلام کرد: همچنین در باغستان حجتالاسلام حیدری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شهریار، در صباشهر دکتر موحدی نیا و در شهرستان قدس حجتالاسلام میراحمدی امام جمعه شهرقدس به سخنرانی برای راهپیمایان می پردازند.
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