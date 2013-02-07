وزیر راه و شهرسازی وارد ارومیه شد/واگذاری 8 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح پنجشنبه همزمان با دهه فجر سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با استقبال وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی وارد فرودگاه ارومیه شد، امروز 8 هزار و 91 واحد مسکن مهر و 10 پرو‍ژه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی آذربایجان غربی با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری می رسد.

در این راستا 732 واحد به صورت نمادین در میاندوآب با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح می شود، بهره برداری از برج مراقبت فرودگاه بین المللی ارومیه و 9 پروژه احداث اماکن عمومی شامل کتابخانه عمومی، مجتمع فرهنگی و هنری و ساختمانهای اداری از دیگر طرحهای آماده افتتاح است.

آغاز احداث طرحهای بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پیرانشهر و شرکت محور طلایی پایانه مرزی تمرچین، بازدید از مراحل ساخت آزادراه ارومیه- تبریز و محور میاندوآب- شاهین دژ- تکاب از جمله برنامه های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان غربی است.

همچنین شورای مسکن و حمل و نقل با حضور استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار می شود.