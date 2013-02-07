افتتاح 7 طرح عمرانی در اشنویه/ احداث سردخانه 1500تنی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه مبارک فجر صبح پنجشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی 7 طرح عمرانی و خدماتی در اشنویه شامل اورژانس 25 تختی، دفتر خبری و FTP صدا و سیما، ساختمان اداره تعاون روستائی و مدرسه 6 کلاسه روستای صوفیان و گازرسانی به 8 روستا افتتاح شد.

این طرحها با مجموع اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال آماده بهره برداری شده، همچنین کلنگ احداث سردخانه یک هزار و 500 تنی تعاون روستایی اشنویه و احداث مدرسه سه کلاسه شهر نالوس با مشارکت خیرین به زمین زده شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی در آیین افتتاح این طرحها یکی از ترفندهای دشمنان علیه نظام اسلامی را برهم زدن امنیت و آرامش موجود در مرزهای کشور دانست و گفت: با حضور و اقتدار نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، امنیت خوبی در سراسر مرزهای استان حاکم بوده و هیچگونه مشکل امنیتی در این مناطق وجود ندارد .

عیسی قنبری با بیان اینکه با تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، تمام نیروهای دشمن طی چند سال اخیر از مناطق مرزی استان به عقب رانده شده و مرزها در امنیت کامل در دست مرزبانان و نیروهای کشور است، ادامه داد: انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در طول 34 سال گذشته با عزت و افتخار، تمام دشواری ها را پشت سرگذاشته است.

طی دهه فجر سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران امسال 21 طرح عمرانی با اعتبار 70 میلیارد ریال در اشنویه به بهره برداری رسیده است.