ملت قهرمان ایران در 22 بهمن کار دشمن را یکسره خواهد کرد

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سی و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند ایران اسلامی اظهار داشت: همه روزهای این ایام سرشار از رشادتها و ایثارگری هایی است که ملت قهرمان و انقلابی کشورمان به رهبری امام خمینی(ره) توانستند حکومت دو هزار و 500 ساله پهلوی را سرنگون سازند.

عضو هیئت رئیسه کمیسوین اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: انقلاب اسلامی ایران شبیه به یک معجزه الهی بود که با رهبری امام راحل(ره) و همراهی ملت مومن و انقلابی به پیروزی رسید.

انقلاب اسلامی ایران متفاوت تر از دیگر انقلابهای است



وی با بیان اینکه انقلاب ما متفاوت از دیگر انقلابهای صورت گرفته در جهان است، عنوان کرد: از آنجائیکه انقلاب ما رنگ و بوی خدایی گرفته بود با پیروزی غرورآفرین خود جهان را به لرزه درآورده بود و این عامل باعث شد که کشورهایی که حاکمان ظالم دارند از انقلاب ما الگو بگیرند.

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از پیروزی شکوهمند ایران اسلامی، دشمن از این حرکت به شدت عصبانی بود گفت: واضح بود که با پیروزی ملت ایران، منافع خیلی از جیره خواران به ویژه آمریکا و اسرائیل جنایتکار در معرض خطر قرار گرفته بود و طی این سه دهه هر اقدامی که توانستند علیه این انقلاب انجام دادند اما هربار با شکست سنگینی مواجه شدند.

انقلاب اسلامی ایران زیباترین جلوه عشق و ایثار است



نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، انقلاب اسلامی ایران را یکی از زیباترین جلوه های عشق و ایثار یاد کرد و افزود: ملت در کنار دولتمردان انقلابی برپا کردند که عطرآگین از عشق و ایثار است و به همین دلیل دشمن هیچ وقت نتوانست برغم همه مشکلات اقتصادی از این راه تفرقه بیندازد.

وی، حفظ دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را مورد تاکید قرار داد و افزود: این انقلاب به برکت هزاران خون شهید امروز در عرصه تحولات جهانی در حال درخشش است پس بنابراین همگان وظیفه داریم که از میراث ارزشمند انقلاب اسلامی به خوبی حفاظت کنیم.

عده ای با ایجاد اختلاف در کشور دشمن را شاد می کنند



عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عده ای در تلاشند تا با ایجاد اختلاف، خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم سازند، گفت: همه ما باید حواسمان جمع باشد چرا که دشمن از هرگونه اختلاف و تفرقه استقبال می کند و ما نباید با برخی بداخلاقی ها بخواهیم دشمن را شاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه انتخابات آتی ریاست جمهوری از حمایت ویژه ای برخوردار است، گفت: ما در آینده نه چندان دور یک انتخابات بسیار پرشور و حماسی را خواهیم داشت که دشمن با تمام تلاش و بکار گیری امکانات خبری خود می خواهد نسبت به تکرار فتنه 88 مردم رابه سمت و سوی خود بکشد.

ملت ایران تحت هیچ شرایطی از آرمانهای خود دست برنمی دارد



عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: دشمن بداند که تحت هیچ شرایطی ملت شجاع کشورمان ازآرمانهای خود را دست نمی کشند و با پیروی از فرمایشات ولایت فقیه رهبر فرزانه خود تمامی توطئه های دشمنان را در پای صندوق های اخذ رای با حضور بی نظیر خود خنثی خواهند کرد.

نکو در پایان حضور مردم در روز22 بهمن و جشن بزرگ ملی را خواستار شد و بر اهمیت آن در عرصه جهانی تاکید کرد.