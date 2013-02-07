مهارت آموزی بهترین راه برای ورود به بازار کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان با اشاره به اهمیت آموزش در ایجاد اشتغال، گفت: مهارت آموزی مسیر تحقق اشتغال را کوتاه می کند.

مهدی ابراهیمی نژاد ادامه داد: حداکثر زمان آموزش های فنی و حرفه ای 18 ماه است و مهارت آموزان بعد از فراگرفتن مهارت مورد نیاز می توانند وارد بازار کار شوند.

وی تصریح کرد: هنوز در برخی رشته ها مهارت آموز دوره خود را به پایان نرسانده فرصت ایجاد اشتغال از سوی کارفرما برای او آماده شده است.

ابراهیمی نژاد گفت: سطح آموزش های فنی و حرفه ای به لحاظ مهارت از آموزش های دانشگاهی بالاتر است زیرا در دانشگاه ها دانشجو بعد از اتمام تحصیل برای مهارت آموزی در آموزش های جوار دانشگاه شرکت می کند.

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران جیرفت افتتاح شد

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای جیرفت از افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران جیرفت همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: این طرح که از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری است، با 1131 متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با اعتبار پنج میلیارد و 500 میلیون ریال احداث شده است.

ابوالقاسم بهروز با اشاره به فعالیت های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جیرفت در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای امسال در بخش های مختف آموزش جوار دانشگاه، آموزش در زندان، آموزش در صنایع و آموزش های ثابت و سیار شهر در بخش دولتی 311 هزار و 656 ساعت به علاقه مندان آموزش داده شده است.

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران جیرفت با چهار کارگاه الکترونیک، کشاورزی، صنایع چوب و تعمیر لوازم خانگی آماده آموزش افراد جویای شغل و ارتقای مهارت است.