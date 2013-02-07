پیشنهاد شهرداری مشهد برای بودجه سال آینده 4 هزار میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیر محمدی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح سالن چند منظوره رجا در منطقه شش مشهد اظهار کرد: این مبلغ علاوه بر در آمدهای خود منطقه در راستای توسعه مناطق کم برخوردار هزینه خواهد شد و این در حالی است که رقم کل بودجه دستگاه های خراسان رضوی چهار هزار و 500 میلیارد ریال است.

وی افزود: یکی از سیاست های شهرداری مشهد که به تصویب شورای اسلامی شهر نیز قرار گرفته رسیدگی به مناطقی است که از امکانات شهری کمتر برخوردار هستند.

وی بیان کرد: هزینه کرد در مناطق کم برخوردار همانند همه نقاط دیگر شهر صورت خواهد گرفت تا همه مردم از امکانات یکسانی برخوردار شوند.

لزوم تعیین تکلیف کاربری زمین های مشهد

شیر محمدی عنوان کرد: مردم توجه داشته باشند بحث امنیت و معیشت مردم به شهرداری ها مربوط نیست بلکه وظیفه شهرداری ایجاد پارک ها، آسفالت خیابان ها و ساخت معابر و اجرای کانانل ها و کار های فرهنگی در حد محلات و فعالیت های از این قبیل است.

رئیس شورای اسلامی مشهد بیان کرد: امیدوارم با تعیین تکلیف کاربری زمین های مشهد هرچه زودتر بتوانیم کارهای خدمت رسانی را به سر انجام برسانیم.

وی افزود: آستان قدس رضوی هم می تواند در این زمینه خیلی کمک کند بویژه در منطقه شش مشهد که اراضی زیادی از این منطقه متعلق به موقوفات آستان قدس است.