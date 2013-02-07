جذب دولتمردان و اندیشمندان اولین گزینه دشمن در جنگ نرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شده در همایش "جنگ نرم، جنگ که هست، جنگی که نیست" که چهارشنبه شب در مسجد المهدی مشهد برگزار شد، با اشاره به اقدامات غرب در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان گذشته، تصریح کرد: بی شک آنچه سب برتری ما در دوران جنگ تحمیلی شد، قدرت ما در مباحث اعتقادی بوده است که دشمن این را به خوبی درک کرده و بر همین اساس تغیر استراتژیک داده و جنگ سخت را به جنگ نرم تبدیل کرده است.

وی یادآور شد: دشمنان هنگامی که دیدند ایران با داشتن دین اسلام و مذهب تشیع، از طریق جنگ سخت به زانو در نمی‌آید، جنگ نرم را علیه ما طراحی کردند و البته این جنگ بسیار پیچیده‌تر و وسیع‌تر از جنگ سخت است.

شده با بیان اینکه امروز جنگ نرم موثر، کارآمد، کم هزینه و پیچیده ترین نوع جنگی است که علیه امنیت یک کشور به کار برده می‌شود، افزود: جنگ نرم قربانیان بسیاری دارد که کلیه آحاد جامعه به خصوص جوانان را هدف اصلی خود قرار داده است.

معاون فرهنگی سپاه امام رضا(ع) ادامه داد: اگرچه در جنگ سخت، هدف یک محدوده جغرافیایی بود، اما در جنگ نرم هدف باورها، عقاید و تفکر است که در این میان سعی دارند تفکرات غربی مورد نظر خود را جایگزین افکار اسلامی کنند.

شده با اشاره به وضعیت نامطلوب فرهنگی کشور، اقدامات انجام شده در زمینه جنگ نرم و بصیرت افزایی را ناکافی دانست و تصریح کرد: دشمن برخلاف ما در موضوعات فرهنگی هیچ عجله‌ای نداشته و با آرامش اهداف خود را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه امروز نسل سوم و چهارم تفکرات و الگوهایی متفاوت از تفکرات انقلابی دارند، تصریح کرد: این امر نشان دهنده اقدامات برنامه ریزی دشمنان است که در این میان دولتمردان و سیاستمداران از اولین گزینه هایی هستند که دشمن به دنبالشان است.

معاون فرهنگی سپاه امام رضا(ع) در ادامه ایجاد التهاب اقتصادی را یکی دیگر از ترفندهای دشمنان در قالب جنگ روانی برشمرد و خاطرنشان کرد: بر طبق سخنان مقام معظم رهبری، دشمنان جنگ نرم را در سه قالب جنگ روانی، جنگ اقتصادی و مقابله با رشد علمی ایران دنبال می کنند که ترور دانشمندان هسته ای برهمین اساس صورت می گیرد.

شِده افزود: تحریم های انجام شده از سوی غرب در حوزه های مختلفی انجام می شود که بی شک هدف اصلی در این تحریم ها مردم هستند تا به دلیل فشارهای اقتصادی موجود، به تنگ آمده و خواستار تغییر حکومت شوند.

وی به حضور 100 پایگاه نظامی وابسته به غرب در اطراف مرزهای ایران اشاره کرده و اظهار کرد: غرب همواره حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی را مبنای اقدامات خود قرار داده است و بر همین اساس برگزاری نشست 5+1 را به تاخیر انداخته است تا میزان حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را با توجه به فشارهای اقتصادی موجود بررسی کند.

معاون فرهنگی سپاه امام رضا(ع) با بیان اینکه ایران دومین ارتش سایبری جهان را در اختیار دارد، افزود: در سالیان اخیر پیش‌بینی و ارزیابی مسؤولان امنیتی و فرهنگی کشور، منجر به تشکیل به‌موقع ارتش سایبری ایران گشته است که بسیاری از توطئه‌های جنگ‌نرم را خنثی و حملاتی را نیز علیه صهیونیست‌ها و دیگر دشمنان طراحی و عملیاتی کرده است.

شده از رصد مکالمات تمام تلفن‌های همراه توسط ماهواره‌های صهیونیستی به عنوان یکی دیگر از اقدامات دشمنان در قالب جنگ نرم نام برد و تصریح کرد:‌ ابزارهای ماهواره‌ای آنها قادر است در هر لحظه ۱۰ میلیون مکالمه را رصد و نتایج آن را به مرکز هدایت عملیات در امریکا انتقال دهد تا دشمنان ما در آنجا بر اساس تحلیل‌هایی که از این مکالمات دارند برنامه‌هایی را علیه ملت و دین و فرهنگ ما طراحی کنند.

وی در ادامه رسانه‌ها، موسیقی و ورزش را به دلیل اینکه مخاطب اصلی شان جوانان هستند، از ابزارهای جنگ نرم دانست و تصریح کرد: متأسفانه در بعضی فلیم هایی که توسط کارگردانان بزرگ در ایران ساخته می‌شود، بعضأ از نمادها و اشکال شیطان پرستی در سکانس‌ها استفاده می‌شود و نکته قابل توجه اینکه بابت این کارها از دانشگاه آمریکا، دکترای افتخاری دریافت می کنند.

معاون فرهنگی سپاه امام رضا(ع) در ادامه یادآور شد: در حال حاضر برنامه‌ریزان جنگ نرم، از ۲۰۳ ماهواره سمعی و بصری برای پوشش برنامه‌هایشان در سراسر جهان استفاده می‌کنند که این تعداد ماهواره ۱۸ هزار کانال را پوشش می‌دهد و البته قسمت اعظم این کانال‌ها رایگان است.

شده با بیان اینکه از این تعداد بین ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۶ هزار کانال در کشور ما قابل دریافت است، گفت: از این تعداد ۹۰۰ کانال برنامه‌های ضد اخلاقی تولید و پخش می‌کنند که هدف آنها فروپاشی نظام خانواده است.

وی با بیان اینکه دشمن در خصوص فرهنگ‎سازی هدفمند دارد کار می‌کند و ما به دست خودمان با خرید ماهوراه، فرهنگ ضد دینی و غربی را به خانه‌های خود می‌بریم، اظهار کرد: بر اساس آمار به دست امده افراد ۱۸ تا ۴۵ ساله‌ بیشترین استفاده کنندگان ماهواره در ایران را شکل می دهند.

معاون فرهنگی سپاه امام رضا(ع) با هشدار به خانواده‌ها برای مراقبت از فرزندان‌شان در قبال توطئه‌های فرهنگی جنگ نرم، تصریح کرد: متأسفانه ۶۰ درصد استفاده‌کنندگان ماهواره، بانوان هستند که این مسئله یک زنگ خطر جدی برای خانواده‌ها است.

وی در خصوص جوانب فرهنگی جنگ نرم در زمینه‌ی ساخت فیلم، علائم عرفان‌های نوظهور از قبیل شیطان‌پرستی در لباس‌ها، اشیاء زینتی، کفش‌ها و انواع وسایل مصرفی مردم، موسیقی‌ها و سبک‌های ضد ارزشی این ابزار، عکس‌ها، قهرمان‌سازی و چهره‌سازی برای کودکان و نوجوانان، تغییر سبک زندگی، از بین‌بردن ارزش‌ها و اعتقادات دینی و ترویج مصرف‌گرایی، توضیحاتی را برای شرکت کنندگان در این نشست ارائه کرد.