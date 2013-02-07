به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن روحانی، شامگاه چهارشنبه در مجمع فصلی پیروان ولایت در محل مسجد صدیقیهای مشهد و در مجمع فصلی پیروان ولایت ضمن تبریک یومالله دهه فجر با تاکید بر اینکه مشکلاتی که با مسائل بینالمللی گره خورده باشد، نیازمند برنامهریزی بلندمدت است، اظهار کرد: راهحل مشکلات سیاست خارجی، اقتصادی و درگیریها در فضای داخلی از راه انتخابات میگذرد.
وی تصریح کرد: انتخابات میتواند منجر به یک منتخب خوب شود و دریچهای را به سوی حل مشکلات فعلی جامعه باز کند.
وی عنوان کرد: برگزاری انتخاباتی پرشور، اتحاد، همدلی و دولت منسجم را به منصه ظهور می رساند و از سویی حضور حداکثری و پرشور مردم در پای صندوق انتخابات، صحنه باشکوهی از عظمت انقلاب اسلامی است.
روحانی بیان کرد: رای هر فرد در انتخابات به منزله امانتی است بنابراین باید امانتدار خوبی باشیم و در انتخابات براساس شناخت کافی به رئیس جمهور اصلح رای دهیم
وی ادامه داد: این انقلاب به برکت حضور شخصیتی عارف همچون امام راحل به پیروزی رسید و امروز نیز باید کار سرنوشتسازی انجام دهیم و در سایه اتحاد به عدالتمحوری نزدیک شویم.
وی یادآور شد: امام خمینی (ره) با انقلاب اسلامی به عنوان سرنوشتساز تاریخ جهان اسلام تحولی بزرگ را در جهان بوجود آوردند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ریشههای مکتب مارکسیستی را متزلزل کرد، افزود: آنان که میگفتند دین افیون ملتها است، امروز به تماشای ولایتمداری در قلب تشیع نشسته اند.
