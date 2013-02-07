شرایط آمریکا تا 5 سال آینده به طور کامل تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه الاهرام مصر درباره تاثیرات همگرایی بیشتر تهران و قاهره بر مسائل بین الملل و منطقه ای گفت: در صورت کنار هم قرار گرفتن ایران و مصر بسیاری از تعاملات و مسائل منطقه ای و بین المللی به سرعت تغییر خواهد کرد.

رییس جمهور با بیان اینکه اگر ایران و مصر با هم، همگرا و هماهنگ شوند، یک عامل تعیین کننده قطعی، وارد معادلات سیاسی می شود، افزود: با نزدیک شدن مواضع این دو کشور حل بسیاری از مسائل پیچیده و مزمن مثل مساله فلسطین راحت خواهد شد و این اتحاد می تواند تمام ملت ها و کشورهای منطقه را با هم متحد کنند و به لحاظ آبادانی داخلی هر دو کشور هم بسیار مهم و موثر خواهد بود.



دکتر احمدی نژاد مصر را کشوری بزرگ، با استعدادها و ظرفیت های عظیم توصیف کرد که علاوه بر نیروی انسانی بسیار ارزشمند، دارای فرهنگی متعالی نیز می باشد و اظهار داشت: ایران هم کشوری با تاریخ طولانی و تمدن انسانی با افتخار است که مشترکات فرهنگی زیادی با مصر دارد. این دو کشور بسیاری از نیازهای متقابل یکدیگر را می توانند تامین کنند و در این زمینه ها می توانیم همکاری و سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم.



رییس جمهور با اشاره به اعلام آمادگی ایران برای ارائه خط اعتباری و خدمات مهندسی به مصر تصریح کرد: ایران حاضر است، تمام تجربیات خود را برای رشد و پیشرفت در اختیار مردم مصر قرار دهد و همینطور از تجربیات مردم مصر بهره مند شود.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه در زمینه گردشگری ظرفیت های بسیار بالایی در دوکشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ایران و مصر در زمینه کشاورزی و صنعت ظرفیت های زیادی داشته و همکاری های بزرگی می توانند داشته باشند. ایران به لحاظ صنعتی جز کشورهای نسبتا پیشرفته است و به لحاظ علمی و فناوری می توانیم همکاری های خیلی خوبی داشته باشیم.



رییس جمهور اضافه کرد: به لحاظ فرهنگی نیز دانشمندان و هنرمندان دو کشور می توانند با هم ارتباطات گسترده و مفیدی داشته باشند و کارهای مشترک تعریف کنند، ضمن اینکه در سطح بین المللی می توانیم کارهای خوبی با هم انجام دهیم؛ ایران محدودیتی برای همکاری با مصر ندارد و پیشرفت و امنیت ملت مصر را پیشرفت و امنیت خود و عزت مردم مصر را عزت خود می داند.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مطمئن هستم چنین حسی در مردم مصر نیز نسبت به ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید مقدمات همکاری ها را فراهم کنیم و امیدوارم این اتفاق سریع تر بیفتد. البته همانطور که اشاره کردید، این مسئله بستگی به شرایط داخلی مصر دارد ولی شخصا معتقدم ملت مصر، ملت رشیدی است و خودشان مسائل خودشان را حل و بر شرایط غلبه خواهند کرد.



رییس جمهور در پاسخ به این سوال که برخی مشکلات در گذشته وجود داشته از جمله مثلا نام خیابان خالد اسلامبولی، آیا در آینده می توانیم این مشکل را پشت سر گذاشته و اسم این خیابان را عوض کنیم؟ گفت: فکر می کنم روابط دو ملت بزرگ بسیار مهمتر و فراتر از نامگذاری یک خیابان یا یک محل است. وقتی اراده کنیم، این مسائل خود به خود حل خواهد شد. باید به آینده دو ملت فکر کنیم و همیشه همکاری براساس نقاط مشترک اتفاق می افتد نه نقاط افتراق.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود، در حال حاضر یک همکاری امنیتی بین ایران و مصر برای کمک به مصر جریان دارد؟ اظهار داشت: فکر می کنم ملت مصر بزرگتر از آن است که برای حل مسائل خود نیازمند دیگران باشد. مسائل مصر کاملا داخلی است، فکر می کنم بزرگان مصر باید کنار هم بنشینند و مسائل را با تفاهم حل کنند. اصولا روش هایی که گفتید در هیچ جای دنیا کاربرد نداشته و باعث حل مساله نشده، بلکه محو صورت مساله است. ملت مصر خیلی بزرگتر از این حرفها است و انسان های برجسته زیادی در مصر وجود دارد.



رییس جمهور در پاسخ به سوالی که نظر وی را درباره "بهار عربی" جویا شده بود، تصریح کرد: قبلا نظرم را در این باره اعلام کرده ام، فکر می کنم عدالت، آزادی، احترام و پیشرفت حق همه ملت هاست. تحولات را منحصر به منطقه عربی نمی دانم، در همه دنیا تحولاتی آغاز شده است، حتی در آمریکا و اروپا، برای اینکه وضع موجود دنیا وضع مطلوبی نیست و همه ناراضی هستند.



دکتر احمدی نژاد ادامه داد: هیچ کس احساس امنیت و عدالت و احترام ندارد، پس جهان نیازمند تغییر است، از جمله کشورهای عربی. اتفاقاتی افتاده است، اما فکر نمی کنم کسی ادعا کند که بعد از این تحولات کشورهای عربی در شرایط مطلوب قرار گرفته اند؛ نیازمند زمان، تدبیر و همبستگی هستیم.



رییس جمهور در این باره که آیا ایران برنامه ای برای بهبود روابط با کشورهای عربی دارد و آیا می توان انتظار شرایط بهتری را در آینده در روابط ایران و کشورهای عربی شاهد بود؟ خاطرنشان کرد: حتما باید چنین انتظاری داشته باشیم.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه سه نکته را در این رابطه مورد اشاره قرار می دهم، گفت: اگر کشورهای منطقه با هم باشند چه اتفاقی می افتد؟ آیا قدرت اقتصادی و سیاسی بزرگتری از آنها پیدا می شود؟ اگر مجموعه متحدی از کشورهای منطقه ایجاد شود، چه اتفاقی در دنیا خواهد افتاد؟ آیا دیگر کسی می تواند با اینها دشمنی کند؟ آیا فقری پیدا خواهد شد؟



رییس جمهور افزود: نکته دوم اینکه به طور طبیعی چنین ظرفیتی دشمنان فراوانی دارد و آنها هرگز نمی خواهند که وحدتی باشد و نکته سوم اینکه ما همیشه به دنبال برادری و وحدت بوده ایم. هیچ اقدامی از ناحیه ایران علیه کشورهای منطقه انجام نشده است. علیه صدام جنگ برپا نکردیم، بلکه صدام علیه ما جنگ برپا کرد و متاسفانه بعضی ها هم تحت فشار دشمنان با او همراهی کردند، اما با این حال بعد از جنگ هرگز این را اعلام نکردیم و به رخ کسی نکشیدیم، چرا که می دانیم این جنگ ها ناشی از دخالت دشمنانی است که دشمن همه ما هستند.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه همیشه به دنبال همگرایی بوده ایم، اظهار داشت: منطقه ما، منطقه ثروت و فرهنگ است، منطقه سیاسی بسیار مهمی است. صدها و هزاران است که دشمنان بشریت و آنهایی که دنبال جهانگشایی هستند، به این منطقه نظر داشته اند.



رییس جمهور با طرح این سوال که آیا نیروهای نظامی بیگانه که در منطقه هستند، به وحدت کمک کرده اند یا تفرقه؟ تصریح کرد: آنان مردم منطقه را می کشند. برخلاف آنان ایران همواره دنبال وحدت بوده و برای تحقق آن تلاش کرده است.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: دوست داریم که وحدت و هم پیمانی کشورهای منطقه همین امروز اتفاق بیفتد، اما واقعیت ها را در نظر می گیریم. بنده تقریبا به تمام کشورهای عربی سفر کرده ام و به سوی همه آنان دست برادری دراز کرده ام. ما مسلمانیم، "المومن اذا وعده وفا".



رییس جمهور گفت: ما با هم برادریم و ایران نه تنها علیه کشورهای عربی، بلکه علیه هیچ کشوری خصومت ندارد. ما از ملت فلسطین به طور کامل حمایت کردیم و همین طور از ملت لبنان و از همه ملت ها حمایت می کنیم کما اینکه از ملت عراق و افغانستان هم حمایت کردیم.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به حضور بیش از 2.5 میلیون نفر از برادران و خواهران افغانی در ایران، ادامه داد: این بیشترین حجم آوارگان در کشوری دیگر است که ایران پذیرفته است، البته آنها برادران و خواهران ما هستند و در حدی که شرایط کشورمان اجازه دهد، در خدمتشان هستیم. نگاه ما به دنیا، نگاهی خالی از ظلم و تجاوز است، برای همه بشریت و با اولویت برای همسایگان.



رییس جمهور در پاسخ به این سوال که بعضی ها توانسته اند در کشورهای عربی اینگونه ترویج کنند که ایران می خواهد مذهب شیعه را در کشورهای سنی منتشر کند، آیا به نظر شما این مسئله مانعی بر سر راه پیشرفت روابط دو کشور خواهد بود؟ اظهار داشت: فکر می کنم دوره قوم گرایی گذشته و همه دنیا باید زیر پرچم دوستی، عدالت و توحید بایند که به همه بشریت متعلق بوده و متعلق به کشور خاصی نیست.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه البته دشمنان به منطقه ما نظر دارند و دنبال تشدید تعصبات مذهبی هستند، تصریح کرد: بالاخره هیچ وقت آقای مرسی مثل احمدی نژاد نمی شود و احمدی نژاد هم هیچ گاه مثل آقای مرسی نمی شود، اما می توانیم با هم برادر باشیم. همین طور با ملک عبدالله و بقیه افراد. بالاخره سلایق با هم متفاوت است اما می توانیم در مسیر و جهت حرکت با هم و کنار هم باشیم.



رییس جمهور با طرح مثالی مبنی بر اینکه در یک اتوبوس 40 نفر حضور دارند که با هم متفاوت هستند، ولی به یک مقصد می روند، همان طور که یک تیم فوتبال می تواند متشکل از افراد با مذاهب مختلف باشند و برنده هم باشد، خاطرنشان کرد: اشترکات ما نیز بسیار بیشتر از تفاوت ها و اختلافاتمان است. اختلافات در جزییات و فرعیات است و مشترکات در اصولی مانند خدا، پیامبر، کتاب، دین، مقصد و قبله واحد، ضمن اینکه ملت های ما همه بدنبال عدالت، پاکی و کرامت هستند.



دکتر احمدی نژاد گفت: اروپایی ها در حالی اتحادیه تشکیل داده اند که اختلافات زیادی دارند و 70 فرقه هستند، جنگ های اول و دوم کجا اتفاق افتاد؟ جنگ بالکان چه؟ همین الان هم مقداری قدرت آنها تضعیف شود، در داخل اروپا کشت و کشتار راه می افتد. البته ما از این مسئله خوشحال نمی شویم و ان شاءالله چنین وضعی پیش نیاید، ولی با آن اختلافات وسیع، با هم اتحادیه درست کرده اند، حال وقتی بین کشورهای ما که سابقه کشت و کشتاری وجود ندارد، چه مشکلی وجود دارد که از چنین کاری ناتوان هستیم.؛ همه ما با هم برادرانه رو به مکه نماز می خوانیم، یک قرآن را می خوانیم و به یک پیامبر عشق می ورزیم.



رییس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست رسمی جمهوری اسلامی است؟ اظهار داشت: ممکن است، افرادی هم باشند که این مسئله را قبول نداشته باشند، اما سیاست رسمی حکومت ایران همین است که توضیح دادم.



دکتر احمدی نژاد در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا گفتگو بین ایران و مخالفین سوری صحت دارد و حمایت ایران از حکومت سوریه تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و اساسا آینده بحران این کشور را چگونه پیش بینی می کنید؟ تصریح کرد: همان طور که اشاره کردید سوریه دچار بحرانی است که جنبه های گوناگون داخلی و بین المللی دارد.



رییس جمهور اضافه کرد: در سوریه طوایف گوناگون زندگی می کنند و به هیچ وجه امکان استقرار حکومت طایفه ای در سوریه وجود ندارد. هیچ طایفه ای در این کشور نمی تواند خود را بر دیگران تحمیل کند. سوریه باید با تفاهم ملی اداره شود و همه مردم باید با هم تفاهم کنند.



دکتر احمدی نژاد عدالت، احترام و انتخابات آزاد را حق همه مردم دانست و خاطرنشان کرد: مردم سوریه باید در یک انتخابات آزاد مسئولین کشورشان را انتخاب کنند. امکان برگزاری انتخابات آزاد با جنگ به دست نمی آید، بلکه با تفاهم به دست می آید. دولتی که با جنگ روی کار می آید مجوز استمرار جنگ را صادر کرده است.



رییس جمهور افزود: پیش تر هم گروهی از مخالفین سوری به ایران آمده اند و تلاش ما این است که یک تفاهم ملی و انتخابات آزاد در سوریه اتفاق بیفتد، البته این کار سختی است. برخی گمان می کنند که راه حل مشکل سوریه جنگ است، اما ما اعتقادی به جنگ نداریم. جنگ یعنی خرابی و کشتار بیشتر. دیگر کشتار بس است، در درگیری های سوریه از هر طرف که فردی کشته شود، یک نفر سوری کشته شده است. این به نفع کیست؟



دکتر احمدی نژاد گفت: درگیری های سوریه یک بعد منطقه ای هم دارد، ما فکر می کنیم اگر درگیری ها به شکل طایفه ای دربیاید به کشورهای اطراف سرایت خواهد کرد. آن وقت چه اتفاقی می افتد و چه کسی سود می برد و چه کسی ضرر می کند؟



رییس جمهور ادامه داد: البته فکر می کنم برخی دولت ها شرایط منطقه را به اشتباه تحلیل می کنند و منافع ملی خودشان را در ادامه تشنج در کشور همسایه جستجو می کنند. اگر درگیری ها در سوریه طایفه ای شود، همه جا را خواهد سوزاند؛ امکانات، ثروت و تجهیزات باید در خدمت آبادانی باشد نه در خدمت جنگ.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه اعتقاد دارم مسائل انسانی راه حل نظامی ندارد، بلکه راه حل انسانی دارد، اظهار داشت: بسیار متاسفیم از شرایطی که در سوریه جریان دارد. گفتگوی ما با برادران مصری و ترکیه ای هم در این چارچوب است. البته فاصله های نگاه های ما مقداری زیاد است، ولی باید تلاش کنیم تا دیدگاه ها نزدیک تر شود . همه باید به مردم سوریه برای تفاهم ملی کمک کنیم و این مسئولیت ماست.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا با دخالت خارجی در سوریه موافق هستید؟ تصریح کرد: بنده قطعا با هر گونه دخالت خارجی در این کشور مخالف هستم. ما اساسا با دخالت در همه کشورها مخالفیم، الان در مالی دخالت کردند، اینها استعمارگر هستند و هر جا که رفته اند به دنبال منافع خودشان بودند، نه منافع ملت ها.



رییس جمهور افزود: دخالت های کشورهای استعمارگر آثار خوبی بر جا نمی گذارد، آمدن آنان آسان و بیرون کردنشان بسیار سخت است 10 سال است در افغانستان و عراق حضور دارند، اما ببینید این کشورها در چه شرایطی هستند؟ چه زمانی قرار است شرایط در این دو کشور عادی شود؟



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی می کنید که حزب الله لبنان تحت تاثیر اوضاع سوریه قرار بگیرد، به ویژه اگر نظام فعلی این کشور سقوط کند؟ خاطرنشان کرد: قطعا تحولات سوریه در کشورهای اطراف تاثیر گذار است و در مسایل فلسطین هم تاثیر می گذارد. الان ارتباطات کشورها خیلی وسیع است و معلوم است که اگر کشوری متحول شد، اطراف خود را به سرعت تحت تاثیر قرار خواهد داد، من امیدوارم که هر نوع تحولی در سوریه و منطقه بر اساس تفاهم ملی و انتخابات آزاد باشد.



رییس جمهور گفت: اگر اراده ملی شکل بگیرد، برآیند آن مثبت است، وقتی ملتی کاری بکند، تصمیمش خیر است، چرا که 20 یا 30 میلیون انسان نمی توانند با هم اشتباه کنند.



دکتر احمدی نژاد درباره روابط ایران با امارات و اینکه آیا مذاکره ای در خصوص جزایر مورد اختلاف با این کشور برگزار خواهد شد؟ اظهار داشت: ما با هم دوست و همسایه هستیم و باید با هم زندگی کنیم. تا امروز نیز با هم زندگی کرده ایم و اگر بخواهیم در شرایط امروز زندگی کنیم، هیچ مساله ای نیست که با گفتگو حل نشود.



رییس جمهور در پاسخ به این سوال که شما از ابتدای روی کار آمدن رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار داده اید، آیا تهدیدهای این رژیم درباره حمله به ایران واقع خواهد شد، یا صرفا تبلیغات است و آیا ایران به یک حمله پیش دستانه دست نخواهد زد؟ تصریح کرد: واژه ای را که شما به کار بردید، بنده تا به حال به کار نبردم.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: من گفتم رژیم صهیونیستی غاصب، تفکرش غصب است، والا اگر غصب، چپاول و اشغالگری نباشد ما مشکلی نداریم؛ در واقع مخالفت ما با اشغالگری و با ظلم و کشتار انسانهاست. البته صهیونیست ها در دنیا نقش ویژه ای بازی می کنند، می بینید در آمریکا و اروپا چه می کنند؟ بر بسیاری از مراکز پولی و ثروت مسلط بوده و به دنبال تسلط بر کل جهان و تخریب فرهنگ ها و اقتصادها و ایجاد جنگ هستند.



رییس جمهور گفت: صهیونیست ها خیلی علاقمند ضربه زدن به ایران هستند، اما تا حالا که فرصت برایشان پیدا نشده است و به نظرم در آینده هم پیدا نخواهد شد. مخالفت ما سیاسی و فرهنگی است و به دنبال حمله نظامی در آنجا نیستیم، سیستم ما، سیستم دفاعی است.



دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: احتمال این مسئله ضعیف است، مگر اینکه اتفاقات جدید و خاصی در منطقه بوجود بیاید. آنها از قدرت دفاعی ایران به خوبی مطلع هستند و نمی توانند مسایلشان را با ایجاد جنگ حل کنند.



رییس جمهور اظهار داشت: مساله فلسطین مساله ای انسانی است؛ ملتی از حق حاکمیت خود محروم گردیده است که این حق باید بازگردد، آوارگانی هستند که باید اجازه داشته باشند به وطنشان بازگردند و این حقوق اولیه هر انسانی است.



دکتر احمدی نژاد ادامه داد: فکر می کنم صهیونیست ها دیگر رو به سرازیری هستند و سیر تحولات به گونه ای است که آنها باید جای خود را به افراد دیگری بدهند و حتما ما شاهد تحولاتی در سرزمین های اشغالی خواهیم بود، دولت های خشنی که دائما چنگ و دندان نشان می دهند جای خود را به دولتهای دیگر خواهند داد و تحولاتی در پیش است.



رییس جمهور در پاسخ به اصرار خبرنگار روزنامه الاهرام مبنی بر اینکه آیا صهیونیست ها می توانند هدفشان را در حمله به ایران عملی کنند؟ تصریح کرد: بالاخره یک موشک پرتاب کردن یا اینکه یک هواپیما بخواهد برود یک جایی کار سختی نیست، مهم عکس العملی است که در برابر آن خواهد بود، قدرت دفاعی ایران موضوع مهمی است. به نظر من مشکل خاصی نیست، مگر اینکه مشکل خاصی ایجاد شود.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که گفتگو در خصوص پرونده هسته ای به کجا رسیده است؟ خاطرنشان کرد: مسئولان دو طرف مشغول هستند و در حال تنظیم موضوع گفتگوها هستند البته این گفتگوها در مجموع رو به پیشرفت است، بالاخره ایران هسته ای شده است. آنها همه توان خود را به کار گرفتند که ایران هسته ای نشود، خوب حالا ایران هسته ای شده است و آنها می خواهند ایران را به شرایط قبل از هسته ای شدن برگردانند؟ نتوانستند جلوی هسته ای شدن ایران را بگیرند و حالا می خواهند ایران را به شرایط قبل از هسته ای شدن برگردانند؟



رییس جمهور بهترین حالت در مسئله هسته ای را همکاری دانست و گفت: چند سال است که طرف غربی را همکاری همکاری فرا می خوانیم، منتها مسایل دیگری مطرح است و برخی گمان می کنند با فشار می توانند ایران را تسلیم کنند. این هم جزء محاسبات اشتباه آنهاست.



دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: ایران را باید با همه ویژگی هایش به رسمیت بشناسند. ایران در امروز کشوری صنعتی، هسته ای و فضایی است و موجود زنده به فضا فرستاده و سالم به زمین بازگردانده است. البته غربی ها سعی کردند از یک سلسله اختلالات رسانه ای سوءاستفاده کنند و کار ایران را زیر سوال ببرند و نظیر همین اقدام را در مسئله هسته‌ای اعمال کردند. یک دوره ای می گفتند پیشرفت های هسته ای فاقد ارزش است و معلوم نبود اگر این پیشرفت ها فاقد ارزش است، چرا آنان اینقدر به دست و پا افتاده بودند و قطعنامه صادر می کردند.



رییس جمهور افزود: آنها باید پیشرفت ایران را به رسمیت بشناسند و البته در نهایت مجبور به این کار خواهند بود لذا بهترین کار این است که بیایند با ایران همکاری کنند.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که تحریم ها تا چه حد بر روی ایران تاثیر گذاشته است؟ اظهار داشت: حتما در کوتاه مدت تحریم تاثیراتی دارد ولی اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگی است و به سرعت آثار فشارها را جبران می کند و این روند در میان مدت حتی به نفع ماست. بسیاری از کشورها برای توسعه صادرات، خودشان ارزش پولشان را تعمدا پایین می آورند، حالا بدخواهان و دشمنان این نظام این مسئله را به ما تحمیل کرده اند که آثار مثبتش را هم در صادرات رو به رشد ما می توان مشاهده کرد و با این روند در پایان سال آینده دیگر نیاز به ارز نفتی نخواهیم داشت.



رییس جمهور تصریح کرد: پیشرفت های علمی و صنعتی ایران به سرعت ادامه دارد و امروز هر چیزی که مورد تحریم واقع شود بلافاصله در داخل ساخته شده جایگزین می شود؛ این از محاسن تحریم است.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل را در ساختار فعلی عرصه بین المللی چگونه می بینید؟ خاطرنشان کرد: سازمان ملل برآمده از دوران جنگ است که برای حاکمیت چند کشور بر دنیا شکل گرفته است. امروز شرایط دنیا تغییر کرده و ملتها آزادی و عدالت را مطالبه می کنند و سازمان ملل باید تبلور این خواسته های ملتها باشد.



رییس جمهور گفت: سازمان ملل نیازمند تحول هست و هنوز سازمان ملل به معنای واقعی آن نشده است که البته باید بشود. تحولات انسانی به دنبال خود ساختارهای مناسب خودش را نیز خواهد آورد.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آینده منطقه و جهان را در پرتو سلطه آمریکا چگونه پیش بینی می کنید؟ اظهار داشت: فکر می کنم تا 5-4 سال آینده شرایط آمریکا به طور کامل تغییر خواهد کرد.

