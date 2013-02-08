نتایج بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان دوره های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می توانند با مراجعه به سایت www.azmoon.com نتیجه خود را مشاهده کنند و از وضعیت پذیرش خود مطلع شوند.زمان ثبت نام پذیرفته شدگان سه شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25 بهمن خواهد بود و متقاضیان باید در این تاریخ ها به واحدهای پذیرفته شده، مراجعه کنند.اطلاعیه مربوط به مدارک لازم و چگونگی مراجعه پذیرفته شدگان به واحدها، به همراه آدرس محل های دانشگاهی در روز دوشنبه مورخ 23/11/91 از طریق سایت روابط عمومی به آدرس www.pubr-azmoon.com در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

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