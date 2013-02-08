  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۱

آغاز ثبت‌نام هفته آینده؛

نتایج بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان دوره های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از روز گذشته در سامانه اعلام نتایج این دانشگاه اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان دوره های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می توانند با مراجعه به سایت www.azmoon.com نتیجه خود را مشاهده کنند و از وضعیت پذیرش خود مطلع شوند.زمان ثبت نام پذیرفته شدگان سه شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25 بهمن خواهد بود و متقاضیان باید در این تاریخ ها به واحدهای پذیرفته شده، مراجعه کنند.اطلاعیه مربوط به مدارک لازم و چگونگی مراجعه پذیرفته شدگان به واحدها، به همراه آدرس محل های دانشگاهی در روز دوشنبه مورخ 23/11/91 از طریق سایت روابط عمومی به آدرس www.pubr-azmoon.com در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 1811094

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