رمز موفقیت انقلاب اسلامی محور بود ولایت مطلقه فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید علیپور چهارشنبه شب در یکصد و سیزدهمین مراسم پرفیض عاشورا در جوار بارگاه شهدای گمنام شهرستان اندیمشک برگزار شد با تبریک سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، برای خدا قیام کرد، برای خدا فریاد زد و مردم را به سوی او فرا خواند به همین دلیل خداوند نیز به کلام و حرکت وی برکت عطا کرد تا حکومت 2500 ساله ستمشاهی را از اریکه قدرت به زیر بیاورد و با همت آحاد مردم، مقدمات ظهور و حکومت عدل امام عصر (عج) را فراهم کند.

وی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب، دشمنان اسلام برای براندازی نظام مقتدر ایران تلاش بسیاری کردند ولی به دلیل وحدت ملت غیور این مرز و بوم، حتی با تحمیل جنگ هشت ساله نیز راه به جایی نبردند.



حجت الاسلام سعید علیپور ضمن تاکید بر تلاش بیشتر دستگاه های نظارتی بر قیمت های کالا و ارزاق مردم عنوان کرد: سرمنشا گرانی های اخیر نیز تحریم اقتصادی و توطئه های آنان است زیرا از منظر آنان این تحریمهای فلج کننده قادر خواهد بود با تنگ کردن عرصه زندگی اقتصادی بر مردم و ایجاد فشار بر آنها اعتماد آنان به نظام را کاهش دهد و به زعم صهیونیزم، باید مردم هزینه حضور در عرصه‌ حمایت از نظام را بپر‌دازند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک تاکید کرد: مردم فهیم ایران اسلامی پای همه چیز ایستاده اند و ذره ای عقب نشینی نخواهند کرد و همچون دوران دفاع مقدّس همانند کوه، استوار مانده اند و با وحدت و همدلی حول محور رهنمودهای رهبر انقلاب تفکر و عمل می کنند و این مسئله را در روز 22 بهمن ماه با حضور میلیونی خود در سرتاسر کشور ایران یک بار دیگر به اثبات می رسانند.