مقاومت رمز پیروزی و موفقیت آرمان فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاهاطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز چهارشنبه به وقت محلی در نشست تخصصی فلسطین سازمان همکاریهای اسلامی در سخنانی موضوع فلسطین و داستان اشغالگری و شهرکسازی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی را موضوعی تاریخی و کهنه دانست و گفت: از ابتدای اشغال کشور فلسطین تاکنون، تخریب مناطق زیستی، آبادیهای مسکونی و ساخت شهرها و شهرکهای جدید به منظور تغییر بافت جمعیتی و تخریب محیط اجتماعی و زندگی مردم فلسطین ادامه یافته است.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: هدف اشغالگران از این گونه اقدامات تثبیت اشغالگری از طریق گسترش بافتهای جدید مسکونی و غیرمسکونی است، تا اثری از تاریخ و فرهنگ و سنتهای مردم شریف فلسطین باقی نماند و فلسطینیها آوارگی مضاعف پیدا کرده و به حاشیه دیگر شهرها و مناطق رانده و یا از فلسطین خارج شوند.
دکتر احمدینژاد اضافه کرد: صهیونیستها همچنین با اقدامات خود در صدد هستند تا آثار حقوقی حضورشان در سرزمینهای اشغالی را از بین ببرند، تا فلسطینیان از بازگشت به سرزمینهای خود به کلی مایوس شوند و سازماندهی اجتماعی آنان از هم پاشیده شود.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: صهیونیستها به بهانه گسترش شهرکنشینی علاوه بر تخریب بافتهای قدیمی و سنتی و باغات و مزارع، آثار تاریخی، مساجد و کلیساها را هم منهدم میکنند و ابایی از کشتن و زخمی کردن و یا زندانی کردن مردم این مناطق ندارند.
دکتر احمدینژاد گفت: از دیگر دلایل مهم ادامه شهرکسازی صهیونیستها، استفاده از این حربه به عنوان عامل فشاری بر دولت و نمایندگان مردم فلسطین، برای باجگیری و یا بهرهگیری از آن در مذاکرات سیاسی به عنوان یک چماق است.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت آمریکا و سایر حامیان صهیونیستها نیز از این ابزار سیاسی استفاده میکنند و به نظر میرسد رژیم صهیونیستی این سلاح و ابزار را بر زمین نخواهد گذاشت و دائماً پس از وقفههای کوتاه و شروع مجدد شهرکسازیها در صحنههای سیاسی باجگیری خواهد کرد.
دکتر احمدینژاد همه تلاشهای صورت گرفته برای توقف شهرکسازی را قابل تقدیر دانست و بر افزایش اینگونه تلاشها تاکید کرد و گفت: هر میزان از حق حمایت شود، ارزشمند و بلکه ضروری است.
رییس جمهور با طرح سوالی درباره راهکاری سیاسی برای توقف اشغالگری و شهرکسازی صهیونیستها اظهار داشت: رژیم صهیونیستی براساس ظلم و تجاوز و اشغالگری مستقر شده است و ماموریتی جز ظلم و اشغالگری ندارد و در طول 65 سال که از تاسیس آن میگذرد جنگ را بر مردم فلسطین و کشورهای منطقه تحمیل کرده است و اصولاً ابراز وجود رژیم صهیونیستی با جنگ و خونریزی همراه است و با شنیدن کلمه رژیم صهیونیستی جنگ و خونریزی در ذهن مردم دنیا تداعی میشود.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: آیا از رژیمی که ذاتا جنگطلب و اشغالگر و مورد حمایت مستکبران عالم است، میتوان انتظار داشت به حقوق انسانی و تعهدات بشری متعهد باشد؟
رییس جمهور ثبت دولت مستقل فلسطینی در سازمان ملل را یک پیروزی بزرگ دانست و آن را به همه ملتها تبریک گفت.
دکتر احمدینژاد در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه برای استیفای کامل حقوق ملت فلسطین باید چند اقدام به موازات یکدیگر دنبال شود، گفت: اولین اقدام ضرورت پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی برای تثبیت دولت مستقل فلسطینی و استیفای کامل حقوق دولت فلسطینی و آزادی سرزمینهای اشغالی است.
رییس جمهور افزود: افزایش مقاومت مردمی در برابر زیادهخواهی و توسعهطلبی صهیونیستها ضامن تثبیت و احقاق حقوق ملت فلسطین است، لذا ضمن تاکید بر ضرورت مطالبه آزادی کامل سرزمین فلسطین باید از اقدامات جوانان عزیز در برپایی خیمهها و گسترش مقاومت مردمی حمایت شود، چرا که مقاومت رمز پیروزی و موفقیت آرمان فلسطین است.
دکتر احمدینژاد خاطر نشان کرد: از سوی دیگر وحدت و هماهنگی گروههای فلسطینی و تفاهم بر یک نقشه راه برای آزادی کل فلسطین و استقرار دولت فلسطینی یک ضرورت است که باید به فوریت در دستور کار قرار گرفته و مورد حمایت همگان باشد.
رییس جمهور وحدت و همدلی را عامل دیگر استیفای کامل حقوق ملت فلسطین دانست و اظهار داشت: همه باید به صورت هماهنگ از وحدت فلسطین و آرمان مردم این سرزمین حمایت کنیم. به لطف خدا و مقاومت مردم فلسطین امروز رژیم صهیونیستی ضعیفتر از همیشه است و به فضل الهی به زودی به روزی خواهیم رسید که اشغالگران باید به خانههای خود برگردند و فلسطین را به فلسطینیان واگذار کنند.
دکتر احمدینژاد خاطر نشان کرد: به نظر میرسد که دولت آمریکا و متحدان قدیمی رژیم صهیونیستی به خوبی دریافتهاند که هزینههای این رژیم روزافزون شده و دیگر نمیتواند ماموریت خود را در تجاوز و اشغال به انجام برساند و دریافتهاند که حمایت آنان از وضع موجود رژیم صهیونیستی، مایه بیاعتباری و شرمندگی در بین همه ملتهاست و متوجه شدهاند که باید در ارتباطات خود با این رژیم و نوع رفتار و ماموریت آن تجدیدنظر کنند و امیدوارم این فهم و دریافت هر چه زودتر جنبه عملیاتی به خود بگیرد.
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