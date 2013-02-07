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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

ابوترابی اعلام کرد:

رشد 12 درصدی ثبت ازدواج در گلستان

رشد 12 درصدی ثبت ازدواج در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان از رشد 12 درصدی ثبت ازدواج در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی صبح پنجشنبه در نشست معاونان ثبت احوال استان افزود: در ماه گذشته 1384 فقره ازدواج و 245 فقره طلاق در استان ثبت شده است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در دیماه سال گذشته هزار و 238 مورد ازدواج و 243 مورد طلاق ثبت شده بود.

وی عنوان کرد: همچنین در ماه گذشته هفت هزارو 477 شناسنامه به چاپ رسید و در این مدت هزار و 173 گواهی فوت نیز صادر شد.

ابوترابی بیان داشت: 3 هزار و 379 درخواست کارت شناسایی ملی نیز برای متقاضیان دریافت شد و سه هزار و 651 کارت شناسایی ملی تحویل متقاضیان شد.

مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: فاطمه، زهرا، یسنا، فاطمه زهرا، محمد طاها، امیرحسین، ابوالفضل، محمد و ... بیشترین فراوانی انتخاب نام برای دختران و پسران در ماه گذشته بوده است.  
 
 

کد مطلب 1811098

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