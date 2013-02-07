رشد 12 درصدی ثبت ازدواج در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی صبح پنجشنبه در نشست معاونان ثبت احوال استان افزود: در ماه گذشته 1384 فقره ازدواج و 245 فقره طلاق در استان ثبت شده است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در دیماه سال گذشته هزار و 238 مورد ازدواج و 243 مورد طلاق ثبت شده بود.

وی عنوان کرد: همچنین در ماه گذشته هفت هزارو 477 شناسنامه به چاپ رسید و در این مدت هزار و 173 گواهی فوت نیز صادر شد.

ابوترابی بیان داشت: 3 هزار و 379 درخواست کارت شناسایی ملی نیز برای متقاضیان دریافت شد و سه هزار و 651 کارت شناسایی ملی تحویل متقاضیان شد.

مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: فاطمه، زهرا، یسنا، فاطمه زهرا، محمد طاها، امیرحسین، ابوالفضل، محمد و ... بیشترین فراوانی انتخاب نام برای دختران و پسران در ماه گذشته بوده است.



