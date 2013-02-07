به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هوا چونگ یینگ"، سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته اعلام کرد: چین از ایران و گروه 5+1 می خواهد برای تحقق پیشرفت در مذاکرات 26 فوریه (هشتم اسفندماه) که در آلماتی قزاقستان انجام می شود، تلاش کنند.

وی با اشاره به حضور هیات چین در این دور از مذاکرات، افزود: پکن آمادگی دارد در راستای حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران، تلاشهای سازنده ای به همراه دیگر طرفها داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم پیشرفت در دور جدید مذاکرات، افزود: این مذاکرات وارد مرحله سرنوشت سازی شده است.

خاطرنشان می شود وزارت خارجه روسیه نیز روز گذشته با صدور بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 در موضوع هسته ای شاهد پیشرفتهای جدی و چشمگیر باشد.