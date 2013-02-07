برج جدید مراقبت فرودگاه بین المللی ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان برج جدید مراقبت فرودگاه بین المللی ارومیه صبح پنجشنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار آذربایجان غربی با هدف سهولت در هدایت و راهبری عملیات فرود و پرواز هواپیماها در راستای افزایش ضریب ایمنی پروازها افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

برج جدید مراقبت با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال با ارتفاع 32 متر شامل تمام بخشهای هوانوردی، برج مراقبت، شبکه های پیام های هوانوردی، ساختمان تکنیکال بلاک بر اساس تکنولوژی ها و آیین استاندارد بین المللی سازمان هواپیمایی کشور احداث شده است.

تجهیزات ناوبری و ارتباطات مخابرات هوایی برج مراقبت از سیستمهای نوین ارتباطی تهیه شده و یک دستگاه RVR به منظور کاهش دید افقی جهت فرود پروازها به 550 متر مربع نصب شده است، محوطه بیرونی این برج مراقبت 5 هزار متر بوده و ارتفاع برج جدید 2 برابر برج قبلی است.

وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح 10 طرح راهسازی و کلنگ زنی طرحهای بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پیرانشهر و شرکت محور طلایی پایانه مرزی تمرچین، بازدید از مراحل ساخت آزادراه ارومیه- تبریز و محور میاندوآب- شاهین دژ- تکاب به آذربایجان غربی سفر کرده است.