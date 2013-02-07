  1. عناوین کل
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

حمیدی خبر داد:

افزایش تولید برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان

افزایش تولید برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه تبرستان گفت: برنامه های تولیدی حوزه کتاب در شبکه تبرستان افزایش خواهد یافت.

بهرام حمیدی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قشرهای مختلف مردم در نمایشگاه حضور دارند، اظهار داشت:‌ بخش عمده مخاطبان نمایشگاه را جوانان تشکیل می دهند.

وی افزود: محل برگزاری نمایشگاه بسیار بهتر از سال قبل بوده این مکان حالتی دارد که می‌توانیم بگوییم فضای نمایشگاهی است.

حمیدی افزود: ما هم آنچه که از کتاب نیاز داشتیم توانستیم در این نمایشگاه تهیه کنیم.

وی گفت: چنانچه بتوانند این فضا را مهیاتر کنند، نمایشگاه مخاطبان بیشتری را به خود جذب می‌کند و تاثیرگذاری بیشتری دارد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران گفت: محل برگزاری نمایشگاه بسیار بهتر از سال قبل است، این مکان حالتی دارد که می‌توانیم بگوییم فضای نمایشگاهی است.

حمیدی ظهار داشت:‌ استقبال خوبی از نمایشگاه کتاب صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نخستین سالی است که نمایشگاه در این مکان برگزار می‌شود و مکان شناخته شده‌ای نیست اما مردم علاقه‌مند به کتاب استقابل خوبی داشتند.

حمیدی در رابطه با برنامه‌های شبکه تبرستان در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی، اظهار داشت: رادیو و تلویزیون برنامه‌های مستقل در این زمینه دارند و برنامه مشارکتی با اداره کل کتابخانه‌های استان هم داریم.

کد مطلب 1811102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید