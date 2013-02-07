افزایش تولید برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان

بهرام حمیدی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قشرهای مختلف مردم در نمایشگاه حضور دارند، اظهار داشت: بخش عمده مخاطبان نمایشگاه را جوانان تشکیل می دهند.
وی افزود: محل برگزاری نمایشگاه بسیار بهتر از سال قبل بوده این مکان حالتی دارد که میتوانیم بگوییم فضای نمایشگاهی است.
حمیدی افزود: ما هم آنچه که از کتاب نیاز داشتیم توانستیم در این نمایشگاه تهیه کنیم.
وی گفت: چنانچه بتوانند این فضا را مهیاتر کنند، نمایشگاه مخاطبان بیشتری را به خود جذب میکند و تاثیرگذاری بیشتری دارد.
حمیدی ظهار داشت: استقبال خوبی از نمایشگاه کتاب صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نخستین سالی است که نمایشگاه در این مکان برگزار میشود و مکان شناخته شدهای نیست اما مردم علاقهمند به کتاب استقابل خوبی داشتند.
حمیدی در رابطه با برنامههای شبکه تبرستان در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی، اظهار داشت: رادیو و تلویزیون برنامههای مستقل در این زمینه دارند و برنامه مشارکتی با اداره کل کتابخانههای استان هم داریم.
ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه تبرستان گفت: برنامه های تولیدی حوزه کتاب در شبکه تبرستان افزایش خواهد یافت.
