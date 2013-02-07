"پابوس بهار " را 1357 نفر دانش آموز هم صدایی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله کریم زاده افزود: همزمان با ۲۲ بهمن ماه و تجمع اقشار گسترده مردم و مسئولان٬ سرود ۱۳۵۷ دانش آموز این شهر تحت عنوان «پابوس بهار» در سطح مصلی بیت المقدس اراک طنین انداز می شود.



وی ادامه داد: سرود پابوس بهار با شعر و آهنگ احمد زکریائی از فرهنگیان استان و با حضور دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه توحید، حکمت، شهید زرآسوند، علامه حلی و شاهد شهید ثامنی از ناحیه 2 اراک اجرا خواهد شد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: این سرود در نغمه های بیات اصفهان، شوشتری، دشتی و دستگاه شور تنظیم شده و در آهنگ آن نیز به موسیقی نواحی ایران توجه ویژه ای شده است.

کریم زاده در پایان با بیان اینکه حضور دانش آموزان در راهپیمایی ۲۲ بهمن و اجرای سرود غرور آفرین پا بوس بهار مشتی محکم بر دهان یاوه گویان نظام جهموری اسلامی ایران است٬ گفت: امروز ملت فهیم ایران اسلامی پیروی از ولایت مطلقه فقیه را وظیفه خود دانسته و لبیک گوی پیشوای خویش هستند.