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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

در 22 بهمن/

"پابوس بهار " را 1357 نفر دانش آموز هم صدایی می کنند

"پابوس بهار " را 1357 نفر دانش آموز هم صدایی می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی از اجرای سرود 1357 نفری دانش آموزی همزمان با آغاز سی و پنجمین بهار آزادی خبر داد و گفت: دانش آموزان این سرود را همصدا با یکدیگر اجرا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله کریم زاده افزود: همزمان با ۲۲ بهمن ماه و تجمع اقشار گسترده مردم و مسئولان٬ سرود ۱۳۵۷ دانش آموز این شهر تحت عنوان «پابوس بهار» در سطح مصلی بیت المقدس اراک طنین انداز می شود.

وی ادامه داد: سرود پابوس بهار با شعر و آهنگ احمد زکریائی از فرهنگیان استان و با حضور دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه توحید، حکمت، شهید زرآسوند، علامه حلی و شاهد شهید ثامنی از ناحیه 2 اراک اجرا خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: این سرود در نغمه های بیات اصفهان، شوشتری، دشتی و دستگاه شور تنظیم شده و در آهنگ آن نیز به موسیقی نواحی ایران توجه ویژه ای شده است.

کریم زاده در پایان با بیان اینکه حضور دانش آموزان در راهپیمایی ۲۲ بهمن و اجرای سرود غرور آفرین پا بوس بهار مشتی محکم بر دهان یاوه گویان نظام جهموری اسلامی ایران است٬ گفت: امروز ملت فهیم ایران اسلامی پیروی از ولایت مطلقه فقیه را وظیفه خود دانسته و لبیک گوی پیشوای خویش هستند.

کد مطلب 1811105

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