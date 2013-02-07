دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر منطقه 5 دانشگاههای آزاد کشور شامگاه چهارشنبه در این مراسم با اشاره به پیشرفتهای کشورمان در زمینه تولید علم اظهار داشت: ایران در سال 2012 در بین 50 کشور تولید کننده علم رتبه سیزدهم را داشته است.

وی با اشاره به عوامل پیشرفت کشور افزود: تحکیم خودباوری در همه بخشها در جامعه ایران به ویژه نیروی انسانی آثار زیادی در جامعه به جا گذاشته است که می توانیم آثار آن را پیشرفتهای کشورمان مشاهده کنیم.

سلیمانی هدایت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را از دیگر عوامل پیشرفت ایران اسلامی برشمرد و بیان داشت: سرمایه گذاری که با همکاری دولت و دانشگاه آزاد اسلامی در این دانشگاه صورت گرفته از جمله عوامل ارتقا در این بخش بوده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک قطب عظیم سرمایه گذاری در کشور است، تصریح کرد: این سرمایه گذاری باید با برنامه ریزی مستمر به نحو مطلوب زمینه استفاده از این همه امکانات را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور فراهم کند.

دبیر دانشگاههای منطقه 5 کشور با بیان اینکه هیچ عاملی نمی تواند مانع تولید علم در کشور شود، عنوان کرد: باید زمینه های پیشرفت علم را در کشور نهادینه کنیم.

سلیمانی یاد آور شد: راه عزت، اقتدار و امنیت و استقلال کشور از مسیر توسعه کمی و کیفی آموزش عالی میسر می شود.