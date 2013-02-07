حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون دیدگاه های مختلف در محیط های گوناگون آرا و نظرات خود را بیان کردند و می کنند و مسئله گفتمان دینی هم ناظر به همین مطلب است.
وی با بیان اینکه نهال انقلاب اکنون به درخت تنومندی تبدیل شده، اضافه کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری باید تأکید به آرمانها داشته باشیم.
حجت الاسلام چمانی بیان داشت: چیزی که در کشور دارای جاذبه، جوانپسند و جامعه پسند است زنده شدن شعارهای انقلاب اسلامی است و هر چه داریم از آرمانخواهی و ارزشهای انقلابی است.
وی با بیان اینکه در پیروزی انقلاب دلها و شعارها با هم یکی بود و رهبری خدایی این پیروزی را مدیریت کرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از موضوعات مهم قابل طرح در جامعه به ویژه در بین جوانان موضوع انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب است در این ایام باید به این موضوع بیشتر پرداخته شود.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: گفتمان انقلاب ،گفتمان ارزش های الهی برگرفته از قرآن و عترت است که باید بیشتر مورد توجه فرهیختگان قرار گیرد که نتیجه آن بیداری اسلامی در منطقه و جهان با صدور انقلاب اسلامی است.
در ایام الله دهه مبارک فجر 200 گفتمان دینی در مدارس و مساجد استان مرکزی برگزاردر حال برگزاری است.
حجت الاسلام چمانی:
آزادی بیان در طول سالهای 34 ساله انقلاب بر همگان ثابت شده است
اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: بر خلاف ادعاهای واهی غرب آزادی بیان از دستاوردهای مهم انقلاب 34 ساله است که تاکنون طی این سالها بر همگان به اثبات رسیده است.
حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون دیدگاه های مختلف در محیط های گوناگون آرا و نظرات خود را بیان کردند و می کنند و مسئله گفتمان دینی هم ناظر به همین مطلب است.
نظر شما