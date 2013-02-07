آزادی بیان در طول سالهای 34 ساله انقلاب بر همگان ثابت شده است

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون دیدگاه های مختلف در محیط های گوناگون آرا و نظرات خود را بیان کردند و می کنند و مسئله گفتمان دینی هم ناظر به همین مطلب است.



وی با بیان اینکه نهال انقلاب اکنون به درخت تنومندی تبدیل شده، اضافه کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری باید تأکید به آرمان‎ها داشته باشیم.



حجت الاسلام چمانی بیان داشت: چیزی که در کشور دارای جاذبه، جوانپسند و جامعه پسند است زنده شدن شعارهای انقلاب اسلامی است و هر چه داریم از آرمان‎خواهی و ارزش‎های انقلابی است.



وی با بیان اینکه در پیروزی انقلاب دلها و شعارها با هم یکی بود و رهبری خدایی این پیروزی را مدیریت کرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از موضوعات مهم قابل طرح در جامعه به ویژه در بین جوانان موضوع انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب است در این ایام باید به این موضوع بیشتر پرداخته شود.



معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: گفتمان انقلاب ،گفتمان ارزش های الهی برگرفته از قرآن و عترت است که باید بیشتر مورد توجه فرهیختگان قرار گیرد که نتیجه آن بیداری اسلامی در منطقه و جهان با صدور انقلاب اسلامی است.



در ایام الله دهه مبارک فجر 200 گفتمان دینی در مدارس و مساجد استان مرکزی برگزاردر حال برگزاری است.