فضای فیزیکی بیمارستانهای غرب مازندران محدود است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداری بیمارستان تامین اجتماعی چالوس اظهار داشت: با توجه به اینکه جاده چالوس مرکز تردد غرب استان محسوب می شود ضروری است در حوزه درمان و تخصصی تر کردن تجهیزات این بیمارستان تلاش بیشتری شود.

وی ادامه داد: در خصوص تجهیزات پزشکی قطعا سازمان تامین اجتماعی با توجه به موقعیت ویژه این بیمارستان باید از بروزترین تجهیزات استفاده کند.

نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس ادامه داد: باید تجهیزات درخواستی اولویت بندی شود و امکانات ضروری وارد این بیمارستان تا شاهد ارائه خدمات مطلوب و نوین به مردم فهیم چالوس و ایران باشیم.

وی گفت: چالوس مهم ترین مرکز بیمارستانی غرب مازندران محسوب می شود که مراجعان آن از شهرهای مختلف غرب مازندران است.

احمدی گفت: یکی از مشکلات بیمارستانها امروز فضای فیزیکی است که با مدیریت خوب دوستان حوزه اداری از داخل این بیمارستان خارج تا حوزه درمان بیشتر شود.

اختصاص یک میلیارد برای ساخت فضای اداری بیمارستان چالوس



رئیس بیمارستان تامین اجتماعی چالوس گفت: این ساختمان با زیربنای حدود 300 مترمربع دارای بخش های ریاست ، مالی، اداری و کارپردازی است.

دکتر پیام موحد بشیری افزود: اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه حدود یک میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این ساختمان و جداسازی بخش اداری و مالی از بخش درمان ،پذیرش و ارائه خدمات به بیماران به نحو مطلوب تری در این بیمارستان انجام خواهد گرفت.

بشیری بیان داشت: در بخش درمانی دچار کمبود فضا بودیم و افتتاح این ساختمان بهبود ارایه خدمات مطلوب در بیمارستان تامین اجتماعی را به همراه دارد.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان چالوس بیان داشت: این بیمارستان مدت 12 سالی است از عمر فعالیت و خدمت رسانی آن می گذرد که در حال حاضر در بخش نیروی انسانی دارای مشکل بوده است.