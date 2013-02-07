جام جهانی تکواندو در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه چهارشنبه و با حضور رئیس فدراسیون تکواندو، مدیر کل اداره ورزش وجوانان استان کردستان، جمعی از مسئولان استان و فعالان عرصه تکواندو در مجتمع فجر سنندج برگزار شد.

رئیس فدراسیون تکواندو کشور در این جلسه اظهار داشت: برای اولین بار جام جهانی تکواندو در رده سنی نوجوانان در ایران برگزار می شود.

سید محمد پولادگر در ادامه گفت: با توجه به اهمیت رده های سنی پایه یک دوره مسابقات جام جهانی در رده سنی 12 تا 15 سال برگزار می شود.

وی افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی مناسب و حضور فعال جوانان در رشته تکواندو طی چند سال اخیر شاهد جهش این رشته ورزشی بوده ایم و انتظار می رود که این روند رو به رشد ادامه داشته باشد.

رئیس فدراسیون تکواندو بیان کرد: تکواندو ورزشی جذاب و پرطرفدار است و کشور ما دارای پتانسیل های بالایی است که باید از آن به نحو احسند استفاده کرد.

پولادگر یادآور شد: نیاز است با تعامل و همکاری هر چه بیشتر زمینه را برای رشد و توسعه این رشته ورزشی فراهم کرد تا تکواندو کشور به جایگاه واقعی خود برسد.

وی با اشاره به اینکه تجلیل از ورزشکاران فعال و مدال آور حرکت مثبتی است و باید در سراسر کشور ادامه داشته باشد، ادامه داد: قدرشناسی از زحمات ورزشکاران، مربیان و مسئولان می تواند زمینه رشد و بالندگی ورزش را فراهم کند.

رئیس فدراسیون تکواندو گفت: استان کردستان در رشته تکواندو استانی سرآمد است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در آینده شاهد درخشش ورزشکاران استان کردستان در میادین بین المللی باشیم.

تجلیل از ورزشکاران عامل جذب جوانان به ورزش است

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: تجلیل از ورزشکاران و فعالان این عرصه عامل اصلی جذب جوانان به ورزش به شمار می رود.

مهران تیشه گران افزود: جوانان سرمایه های نظام هستند و مسئولان باید در راستای رفاه و برآورده شدن نیاز آنها گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه جذب جوانان به ورزش می تواند از گرایش جوانان به معضلات اجتماعی و اعتیاد جلوگیری کند، بیان کرد: بستر سازی و توسعه ورزش در کشور اولویت کاری وزارت ورزش و جوانان است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان یادآور شد: استان کردستان در رشته تکواندو خوش درخشیده و با کسب چندین مدال کشوری افتخار آفرینی کرده است.

تکواندو سومین ورزش پرطرفدار استان کردستان است

رئیس هیئت تکواندو استان کردستان نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به جایگاه این رشته ورزشی در استان گفت: تکواندو سومین ورزش پرطرفدار استان کردستان است.

فرزین لطف پوری اظهار داشت: خوشبختانه استان کردستان یکی از استان های توانمند در رشته ای تکواندو است و خوشبختانه در سال جاری تکواندو کاران کردستانی در میادین ملی توانستند دو مدال نقره و پنج مدال برنز را کسب کنند.

وی بیان کرد: همچنین در سال جاری تیم خردسال کردستان توانست در رتبه 13 کشوری قرار گیرد.