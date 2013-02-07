رکورد معاملات تالار بورس خراسان شمالی شکسته شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در هفته جاری در مجموع چهار میلیون و 70 هزار و 152 سهم به ارزش کل معاملاتی 15 میلیارد و 756 میلیون و 460 هزار و 821 ریال در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شد که این رقم بالاترین آمار معاملات هفتگی از آغاز به کار بورس منطقه ای خراسان شمالی تاکنون است.

وی اظهار داشت: ارزش خرید سهام در این هفته از تالار بورس استان سه میلیارد و 668 میلیون و 873 هزار و 248 ریال و ارزش فروش نیز 12 میلیارد و 195 میلیون و 81 هزار و 187 ریال محاسبه شده است.

خانی با بیان اینکه میزان معاملات در این هفته از تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی به نسبت هفته گذشته از نظر تعداد سهم و ارزش کل معاملاتی به شدت افزایش داشته، تصریح کرد: در هفته گذشته در مجموع 887 هزار و 74 سهم به ارزش کل معاملاتی پنج میلیارد و 756 میلیون و 460 هزار و 821 ریال در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شده بود.

وی اضافه کرد: در این هفته همچنین 14 فقره اوراق دریافت تسهیلات مسکن نیز در فرابورس استان مورد معامله قرار گرفت و علاوه بر این برای 19 نفر از متقاضیان جدید فعالیت در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی کد بورسی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عاملیت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت‌های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.