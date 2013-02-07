دو پروژه تصفیه خانه صنعتی در شیروان کلنگ زنی و افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه با حضور محمدجواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، استاندار خراسان شمالی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان شیروان و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی تصفیه خانه شرکت بهنوش شیروان به بهره برداری رسید و کلنگ تصفیه خانه فاضلاب کارخانه قند شیروان نیز به زمین زده شد.

پروژه تصفیه خانه شرکت بهنوش شیروان با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 160 میلیون ریال و با ظرفیت تصفیه روزانه 600 مترمکعب فاضلاب به بهره برداری رسید.

رییس سازمان محیط زیست کشور در آیین بهره برداری از تصفیه خانه شرکت بهنوش شیروان عنوان کرد: پسماند فاضلاب های صنعتی زیان های فروانی را برای زمین های کشاورزی و محیط زیست دارد که لازم است با برنامه ریزی دقیق از بروز این خسارات جلوگیری شود.

محمدجواد محمدی زاده اظهار داشت: با راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی، علاوه بر جلوگیری از آسیب های زیست محیطی، می توان از آب خروجی تصفیه خانه برای آبیاری اراضی کشاورزی مجاور نیز استفاده کرد.

پس از افتتاح این طرح زیست محیطی کلنگ تصفیه خانه فاضلاب کارخانه قند شیروان نیز توسط معاون رییس جمهور به زمین زده شد.

این پروژه قرار است ظرف یک سال آینده با صرف اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال با ظرفیت تصفیه سه هزار مترمکعب در روز به بهره برداری برسد.

رییس کارخانه قند شیروان در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: در حال حاضر خروجی فاضلاب این کارخانه بین 100 الی 120 مترمکعب در ساعت بوده و این در حالی است که میزان خروجی فاضلاب این واحد صنعتی در سال های 81 و 82 بر اساس برآورد کارشناسی مقدار 340 مترمکعب در ساعت بوده است.

علی بیداریان با بیان اینکه مقدار آب مصرفی در این کارخانه در طول 24 ساعت بین هشت تا 10 هزار لیتر است، اظهار داشت: با راه اندازی این تصفیه خانه، علاوه بر رفع مشکل آلودگی فاضلاب، زمین های کشاورزی اطراف نیز از آب تصفیه شده خروجی آن بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه افزود: این کارخانه در سال 87 به میزان 50 میلیارد ریال بدهی داشت اما در سال های اخیر با اتخاذ راهکارهای مناسب، علاوه بر تسویه بدهی این واحد صنعتی، تا پایان سال 90 مبلغ 20 میلیارد ریال نیز سود در بین سهامداران تقسیم شده است.

بیداریان با اعلام اینکه در حال حاضر این کارخانه از روند زیان دهی خارج و با رسیدن به سوددهی وارد بازار بورس شده است، اظهار امیدواری کرد: این کارخانه تا پایان سال مالی جاری بیش از 40 میلیارد ریال سوددهی داشته باشد.

رییس کارخانه قند شیروان در پایان تصریح کرد: در فصول فعالیت این کارخانه تعداد 650 نفر به صورت مستقیم و سه هزار نفر نیز به طور غیرمستقیم در این واحد صنعتی مشغول به کار هستند.

همچنین در ادامه سفر معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور به خراسان شمالی فاز دوم سیستم پایش آنلاین کارخانه سیمان بجنورد و سامانه پایش آنلاین آلودگی های پتروشیمی خراسان که با اعتبار 500 میلیون تومان احداث شده است، به بهره برداری رسید.

علاوه بر این بر اساس برنامه قرار است معاون رییس جمهور در بجنورد نیز فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب این شهر از مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان شمالی و کارخانه بازیافت کاغذ واقع در شهرک صنعتی شماره یک بجنورد را افتتاح کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده؛ معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دومین سفر خود به خراسان شمالی صبح پنج شنبه با هدف افتتاح چند طرح زیست محیطی وارد این استان شد.