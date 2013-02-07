راه اندازی 23 دانشگاه ویژه دانشجویان دختر در کشور/ ایجاد 33 پردیس دانشگاهی

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای راه اندازی و ساماندهی 23 دانشگاه ویژه دانشجویان دختر، افزود: امیدواریم در هر استانی یک دانشگاه ویژه دختران ایجاد شود که 20 دانشگاه تک‌ جنسیتی از سال جدید راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد 9 موسسه غیردولتی و 11 مرکز دولتی بوده و مجوز اصولی برای راه اندازی 2 موسسه ویژه خواهران در تبریز و سمنان نیز صادر شده، اظهار داشت: 14 موسسه از این تعداد ویژه دختران بوده که دانشکده صنایع غذایی بهار دانشگاه بوعلی‌ سینا، مرکز آموزش عالی الشتر، مرکز آموزش عالی کوه دشت، دانشگاه تک جنسیتی فاطمیه نهاوند، حضرت معصومه (ع)، پردیس دانشگاهی دانشگاه الزهرا در شهر جدید هشتگرد در ساوج‌ بلاغ از جمله این موسسات هستند.

مدیرکل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه از راه اندازی 33 پردیس دانشگاهی در سطح کشور خبر داد و با بیان اینکه دانشگاه ارومیه یکی از آنهاست، ادامه داد: بر اساس توافقات انجام شده بعضی از واحدهای علوم تحقیقات دانشگاه‌ آزاد اسلامی نیز به پردیسهای علوم و تحقیقات تبدیل می‌ شود.



حسنی اضافه کرد: موافقت اصولی با ایجاد بعضی از مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای مختلف و موافقت با ادامه پذیرش دانشجو در رشته‌های دایر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از جمله پردیسهای علوم و تحقیقات تا مهر ۹۳ از دیگر توافقات به عمل آمده هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ایران با پیروی از بیانات رهبری و سیاستگذاریهای دولت و مطابق سند چشم انداز مقرر بود در سال 1404 به رتبه یک منطقه ای برسد، که 13 سال زودتر از برنامه ریزی تعیین شده به این رتبه نائل آمده و هم اکنون 11.8 برابر میانگین جهانی تولید علم را به خود اختصاص داده و تولید مقالات علمی خود را از12 هزار به 15 هزار افزایش دهد داده است.

وی یادآور شد: از تعداد 4 میلیون و 400 هزار دانشجو، 14 درصد کل دانشجویان تحت نظر دانشگاههای دولتی، 37 درصد دانشگاههای آزاد اسلامی، 23 درصد دانشگاههای پیام نور، هشت درصد موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و مابقی تحت نظر دانشگاه های جامع علمی کاربردی مشغول تحصیل هستند.