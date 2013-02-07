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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

توسط خیرین/

بیمارستان کاشمر به دو دستگاه "انکوباتور نوزادان" تجهیز شد

بیمارستان کاشمر به دو دستگاه "انکوباتور نوزادان" تجهیز شد

کاشمر - خبرگزاری مهر: مدیرشبکه بهداشت و درمان کاشمر از تجهیز بیمارستان این شهر به دو دستگاه انکوباتور نوزادان توسط خیرین خبر داد.

محمد جواد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تهیه این دستگاهها توسط ‌خیر نیکوکار خیر علاءالدین جان محمدی در شهرستان صورت گرفته است.

وی همچنین از خرید تجهیزات کامل جهت بخش آی سی یو نوزادان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)  توسط  این خیر خبرداد.

مدیرشبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت: با مشارکت مستقیم این خیر، بر حسب اولویت نیازهای حوزه سلامت شهرستان کاشمر، یک دستگاه انکوباتور نوزاد ویک دستگاه انکوباتور پرتابل و تعداد25 عدد تشک "شامل تشک کات نوزاد، تشک انکوباتور نوزاد وتشک تخت احیاءنوزاد" به منظور استفاده در بخش آی سی یو نوزادان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) خریداری و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کد مطلب 1811128

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