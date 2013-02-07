مدل کارآمد پیشگیری از تهدیدهای حضور اجتماعی زنان ارائه گردد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محود مرویان قبل از ظهر پنج شنبه در همایش بانوان فرهیخته و فعال درعرصه فرهنگ دینی اظهار کرد: در حضور اجتماعی زنان تهدیدهایی پیش روی ماست که باید مدل درست و کارآمدی از حضور زنان و بایستگی های آنان در این عرصه ارائه شود.

وی افزود: زنان در انقلاب اسلامی در صف اول بودند و نقش برجسته ای را داشتند و اگر زنان نبودند انقلاب شکل نمی گرفت.

وی تاکید کرد: شهدای ما که بهشتی شدند از دامن مادران فرهیخته در این مسیرعرشی و آسمانی گاه نهادند و الگو یی برای نقش آفرینی های درست انسان در نقطه ای از زمان شدند.

وی تاکید کرد: در انقلاب اسلامی هم رشد مضاعف مربوط به گروه زنان بود و طراز زنان را انقلاب اسلامی در دنیا بالا برد.

زنان نیمه موثرتر جامعه هستند

حجت الاسلام مرویان با اشاره به جمله امام (ره) که "ما در مسئله زن و خانواده از غرب طلبکاریم" یادآور شد: اگر انقلاب اسلامی همچنان بخواهد در مسیر پیشرفت و تمدن سازی با ارائه الگوی درست اسلامی و انسانی نقش آفرین باشد زنان نیمه موثر تر جامعه هستند و مسئولیت بیشتری به عهده دارند.

وی با تاکید بر نقش موثر زنان در عرصه های اجتماعی افزود: نقش زنان در افق ها و چشم اندازهای آینده انقلاب اسلامی خطیرتر و اساسی تر است.

وی افزود: بانوان فرهیخته باید نقشه راه جامعه در زمینه فعالیت زنان و جایگاه زنان وخانواده را ترسیم کنند و هدف گذاری برای دستیابی به مسیر درست را انجام دهند.

حجت الاسلام مرویان تصریح کرد: مسیر های درست، بزنگاهها، توقف گاهها ی لازم و افت وخیزها را باید مشخص کرد تا سرمایه های که در این مسیر به کار گرفته می شود با استفاده از این نقشه راه به درستی انجام شود.

وی افزود: چند گروه باید نقششان را در این مسیر بدانند و عمل کنند تا کشتی نجات ملت دچار بحران نشود و یکی از آن گروه های مهم بانوان فرهیخته هستند.

بانوان فرهیخته دغدغه دیگران را دارند

حجت الاسلام مرویان با با بیان اینکه جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه دینی دارای چهار خصوصیت هستند افزود: اولین وی‍ژگی اینکه آنها به این باور رسیده اند که باید در مسیر نقش آفرینی های اجتماعی حضور جدی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بانوان فرهیخته دغدغه مسائل اجتماعی را دارند افزود: این بانوان نباید نقش حاشیه ای و تصنعی داشته باشند بلکه آنان نقشی اصلی و جدی را باید به عهده بگیرند.

حجت الاسلام مرویان یادآور شد: ویژگی دوم این بانوان این است که دارای دغدغه های فرهنگی واجتماعی هستند و فقط این نیست که نقش فرهنگی را به خوبی ایفا کنند بلکه این بانوان دغدغه دیگران را نیز دارند.

وی تاکید کرد: بانوان فرهیخته در میدان دفاع فرهنگی مانند حضرت زینب هستند و در میدان دفاع از فرهنگ دینی پیگیر و دلسوز هستند.

بانوان فرهیخته به اعتقاد دینی شان عمل می کنند

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی دربیان سومین ویژگی این بانوان گفت: این بانوان اعتقاد و باور فرهنگ دینی خود را در اندیشه و در ساحت عمل به آن پایبند هستند.

وی افزود: چهارمین ویژگی این است که آنها دارای قابلیت متمایز از دیگر اقشار هستند و در سپهر زنان به خاطر ظرفیت های فردیشان می درخشند.

حجت الاسلام مرویان تاکید کرد: بانوان فرهیخته در عرصه های مدیریتی و اجتماعی دست برتری دارند و در حوزه و دانشگاه و انجمن ها تجربه های بسیاری را کسب کرده اند.

وی بیان کرد: بانوانی با این ویژگی های متمایز اعضای جمعیت بانوان فرهیخته را تشکیل می دهند و با توجه به ظرفیت های بانوان تعداد انن روز به روز افزایش می یابد.

حجت الاسلام مرویان یادآور شد: مقام رهبری نگاه مثبت نگر در مسائل بر زمین مانده حوزه بانوان دارند و پیگیر مسائل این جمعیت هستند.

وی افزود: این پیگیری و توجه با اهتمام جدی بر مسائل بانوان در عرصه دینی به دور از نگاه تصدی گرایانه است و از مصرف کردن این هویت فاخر در مسائل اداری اجتناب می کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: در عرصه های دینی همه مخاطبان ارزشمند حضور پاک و موثر زنان را قبول دارند و همیاران این جمعیت هستند.

وی افزود: این جمعیت چهار کارگروه را تشکیل دادند که کارگروه اول پشتیبانی و ارتقا اعضا در زمینه های علمی، فرهنگی، پژوهشی و اجتماعی را به عهده دارد.

حجت الاسلام مرویان در ادامه گفت: کارگروه دوم سیاستگذاری کلان و تعیین مسیر را برای رسیدن به قله های فعالیت را به عهده دارد.

بانوان فرهیخته درغوغا سالاری سیاسی وارد نشوند

وی افزود: این جمعیت باید خود را در غوغا سالاری های سیاسی وارد نکند و در حفظ اصول اساسی انقلاب و ولایت فقیه فعال باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: کارگروه دیگر این جمعیت آسیب ها را رصد می کند و فعالیت متفاوتی را در عرصه خانواده، زنان و دختران انجام می دهد.

وی یاد آور شد: این کارگروهها با ارزشیابی و ملاحظات تخصصی می تواند جهت گیری هایش را اصلاح کند و مسیر و سرمایه اش را درست هدایت کنند.

حجت الاسلام مرویان تصریح کرد: تجربه مطالعات این کارگروهها ضمن هم اندیشی اعضا می تواند بسیاری از کمیسیون های مجلس را بهره مند سازد.

وی تاکید کرد: امیدواریم کار این جمعیت صرف اداری بودن نباشد و دور هم جمع شدنها برای رسیدن به نقطه های لازم بر اساس دغدغه های بانوان باشد و با پشتیبانی تیبلیغات اسلامی قوت بیشتری پیدا کند.