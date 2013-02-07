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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

فروزان:

شهدا زمینه ساز امنیت و استقلال کنونی کشور هستند

شهدا زمینه ساز امنیت و استقلال کنونی کشور هستند

کاشمر - خبرگزاری مهر: فرماندار کاشمر گفت: شهدا زمینه ساز امنیت، استقلال و آزادی کنونی کشور هستند و توجه جامعه به آرمان هایی که شهیدان برای آنها جانشان را فدا کردند از اهمیت والایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح پنجشبنه همزمان با ایام الله دهه  فجر در یادواره 6 شهید انقلاب کاشمرکه در مسجد حاجی جلال معروف به مسجد انقلاب برگزار شد اظهار داشت: شهیدان با خون خود پیام ها و درسهای بسیاری به ما و نسلهای آینده آموختند.

وی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا یکی از راههای موثر بر انتقال پیام شهدا به مردم و جوانان است افزود: اولین پیام شهدا ولایت پذیری محض و بی چون و چراست که سفارش آنها در طول تاریخ بوده است.

فرماندار کاشمر همچنین با تاکید بر اینکه پیام دیگرشهدا ایثار و از خود گذشتگی است تصریح کرد: شهدا  جان خویش را فدا نمودند تا آسایش و راحتی و آزادی را برایمان به ارمغان آورند.

نماینده عالی دولت درکاشمر گفت: درس سوم شهدا برای ما صبر و بردباری است که ما باید در شرایط کنونی و با وجود تحریم ها و فشارهای دشمن با صلاح صبر و بردباری با آن مبارزه کنیم.

کد مطلب 1811130

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