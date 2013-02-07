شهدا زمینه ساز امنیت و استقلال کنونی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح پنجشبنه همزمان با ایام الله دهه فجر در یادواره 6 شهید انقلاب کاشمرکه در مسجد حاجی جلال معروف به مسجد انقلاب برگزار شد اظهار داشت: شهیدان با خون خود پیام ها و درسهای بسیاری به ما و نسلهای آینده آموختند.

وی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا یکی از راههای موثر بر انتقال پیام شهدا به مردم و جوانان است افزود: اولین پیام شهدا ولایت پذیری محض و بی چون و چراست که سفارش آنها در طول تاریخ بوده است.

فرماندار کاشمر همچنین با تاکید بر اینکه پیام دیگرشهدا ایثار و از خود گذشتگی است تصریح کرد: شهدا جان خویش را فدا نمودند تا آسایش و راحتی و آزادی را برایمان به ارمغان آورند.

نماینده عالی دولت درکاشمر گفت: درس سوم شهدا برای ما صبر و بردباری است که ما باید در شرایط کنونی و با وجود تحریم ها و فشارهای دشمن با صلاح صبر و بردباری با آن مبارزه کنیم.