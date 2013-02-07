32 میلیارد ریال صرف احداث دانشکده دندانپزشکی در بروجرد شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیف شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاح دانشکده دندانپزشکی گفت: پس از کلانشهرهای تهران، اصفهان و شیراز، شهرستان بروجرد چهارمین شهر در کشور است که دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد را به ظرفیت آموزش عالی خود افزوده است.

وی تصریح کرد: این دانشکده با اعتبار 32 میلیارد ریال تکمیل و تجهیز شده و دارای 32 کلاس درس هوشمند و یک سالن آمفی تئاتر مجزا با ظرفیت 160نفر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد اظهار داشت: این دانشکده در طول 18 ماه طراحی، اجرا و به بهره برداری رسیده است و پیش بینی می شود این دانشکده در سال آینده هزار و 400 دانشجو پذیرش کند.