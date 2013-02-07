132 جواز تاسیس صنایع در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی پرونده های تاسیس صنایع اردبیل تصریح کرد: برای صدور جوایز تاسیس اعتباری بالغ بر چهار هزار و 908 میلیارد ریال با اشتغالزایی هفت هزار و 41 نفر هزینه شده است.

وی معتقد است جواز تاسیس صنایع اولین گام حمایت از فعالان این عرصه است و به دلیل کم رونق بودن صنایع اردبیل ضروری است ساده تر و سریع تر اجرایی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و بازرگانی استان اضافه کرد: علاوه بر این 66 پروانه بهره برداری نیز با اعتبار 552 میلیارد ریال و اشتغالزایی 700 نفر صادر شده است.

بهره برداری از 21 طرح تولیدی در دهه فجر

وی تاکید کرد: به منظور رعایت قانون با تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی فاقد پروانه بهره برداری برخورد قانونی خواهد شد.

عزیزی همچنین از بهره برداری از 21 طرح اقتصادی و تولیدی در دهه فجر خبر داد و افزود: این طرحها با اعتبار 129 میلیارد ریال توان ایجاد شغل برای 154 نفر را دارا است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود تا اردیبهشت ماه سال آینده نیز 11 طرح با اعتبار 896 میلیارد ریال و اشتغال زایی 741 نفر به بهره برداری برسد.