آسفالت 1700 کیلومتر راه روستایی مازندران/ استضیاح حق قانونی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گلوگاه با اشاره به سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اذعان داشت: دهه فجر زمان مناسبی برای مرور دستاوردها و در عین حال بیان مطالبات است.

استاندار مازندران ادامه داد: اگر از نبود برخی امکانات در گلوگاه سخن می گوییم، باید بیان کنیم که گلوگاه چه چیزهایی نداشت و امروز از آن برخوردار است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند اختلاف هم در میان کشورهای اسلامی و هم در درون کشور ایران، بازی در زمین دشمن است، اظهار داشت: همه ما باید مراقبت کنیم تا گفتار و رفتارمان در راستای منویات رهبر معظم انقلاب باشد.

طاهایی با بیان اینکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، 430 کیلومتر از راه های روستایی مازندران آسفالت بود، تصریح کرد: از سال 57 تا سال 84، هزار و 800 کیلومتر راه روستایی در این استان آسفالت شد، اما تنها از سال 84 تاکنون بیش از 1700 کیلومتر راه روستایی در مازندران آسفالت شد.

استیضاح حق قانونی مجلس



استاندار مازندران، استیضاح را حق قانونی مجلس دانست و گفت: اما انصاف نبود در شرایط کنونی مملکت و ماه های پایانی سال، وزیر پرکاری که با بیش از 200 رای اعتماد نمایندگان برگزیده شده بود را استیضاح کنند.

طاهایی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه ای به این دولت دارند، افزود: دولتی که مورد توجه رهبری قرار می گیرد شایسته تکریم و حمایت است نه اینکه قربانی حسادت شود.

وی با اشاره به فضای مثبت و گفتمان های سازنده ای که اخیراً بین دولت و مجلس جریان داشت، افزود: متاسفانه یک جریان ناشناس و پشت پرده سعی در ایجاد تفرقه و برهم زدن اتحاد قوا داشت که با استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نمایان شد.

استاندار مازندران پس از این جلسه در منزل جانباز 70 درصد روشندل، بهروز امیرخانلو حاضر شد و با وی به گفتگو پرداخت. نکته جالب توجه و درس آموز منزل آقای امیرخانلو این بود که طاهایی در بدو ورود به منزل از روحانی حاضر خواست تا برای شفای جانباز سوره حمد بخواند که واکنش جالب بهروز امیرخانلو را درپی داشت.

طاهایی با حضور در منزل شهید هوشنگ محمودجانلو، با پدر و مادر این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد. با حضور در گلزار شهدای گلوگاه، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. در گلزار شهدا جمعی از دانش آموزان دختر سرودی را در وصف مقام معظم رهبری اجرا کردند که مورد تشویق و تحسین استاندار واقع شد.