ترویج فرهنگ اهدای خون/حضور کارکنان تبلیغات اسلامی آشتیان برای اهدای خون

روح الله کلهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اهدای هر قطره خون نه تنها اهدای زندگی به یک بیمار بلکه به منزله اهدای زندگی به یک خانواده است، افزود: خداوند در قرآن می فرماید هرکس که جان یک انسان را از مرگ نجات دهد مثل آن است که جان همه انسان های عالم را نجات داده است.

وی اظهار داشت: تأمین خون سالم برای استفاده بیماران در واقع گامی موثر در راستای تأمین سلامت جامعه محسوب می شود که امید می رود با فرهنگ سازی در این زمینه شاهد ارتقای سلامت در سطح جامعه باشیم.

کلهری اضافه کرد: اهدای خون باید در طول سال از سوی نهادهای ذیربط و همه اقشار جامعه به خصوص علمای دینی صورت بگیرد تا این فرهنگ در جهان بشری نهادینه شود.

وی با بیان اینکه حضور و اهداء خون پرسنل تبلیغات اسلامی این شهرستان به مناسبت دهه مبارک فجر و در راستای رضایت خداوند انجام شده، اظهار داشت: این عمل خدا پسندانه در راستای ترویج فرهنگ اهداء خون – اهدای زندگی صورت گرفته است.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی آشتیان خاطرنشان کرد: امید می رود با تعامل بیش از پیش مردم شاهد فراهم شدن بسترهای لازم برای تبیین و ترویج این سنت حسنه باشیم.