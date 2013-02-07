150 هنرمند در جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی حضور دارند

شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جشنواره سالجاری خنیاگران انقلاب اسلامی بیش از 150 هنرمند از استانهای مختلف کشور حضور دارند.
وی بیان داشت: در مجموع 14 گروه موسیقی در این جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس حوزه هنری استان لرستان با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش محلی، سنتی و آواز جمعی برگزار میشود، تصریح کرد: ارزشهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار، ارزشهای خانواده و سبک زندگی از موضوعات این جشنواره است.
نعمتی نیا با بیان اینکه کارگاههای آموزشی و نشستهای نقد و بررسی درکنار این جشنواره برگزار می شود، افزود: از جمله برنامههای متفاوت امسال در مقایسه با سالهای گذشته برگزاری نشست های نقد و بررسی آثار با حضور هنرمندان و اساتید است.
