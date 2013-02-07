شش هزار ثوب البسه خارجی قاچاق در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربان عسگری در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان البرز با اجرای طرحی شش هزار و 267 ثوب البسه و 840 عدد لوازم بهداشتی، آرایشی خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در نخستین اقدام روز گذشته ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز طرح مبارزه با کالا و ارز را اجرا و هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین ـ کرج به یک دستگاه سواری پژو مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین بیان کرد: در بازرسی از این خودرو پنج هزار و 22 ثوب البسه خارجی قاچاق کشف و راننده آن دستگیر شد.

عسگری تصریح کرد: همچنین، این ماموران روز گذشته در ادامه اجرای این طرح یک دستگاه سواری پژو 405 را متوقف و در بازرسی از آن تعداد یک هزار و 245 ثوب البسه خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین عنوان کرد: ماموران انتظامی بخش محمدیه هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین ـ تهران یک دستگاه اتوبوس را مورد بازرسی قرار داده و 840 عدد لوازم بهداشتی، آرایشی خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.