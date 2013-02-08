به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه چشم‌انداز سلامت محیطی با انجام یکسری مطالعات بر روی بیش از 3 میلیون نوزاد در 9 کشور جهان، دریافتند احتمالا آلودگی هوا بر وزن نوزاد در هنگام تولد موثر است و افراد باید در این زمینه آگاه باشند.

این دانش پژوهان معتقدند در حالت کلی آلودگی تاثیر منفی بر جمعیت دارد.

محققان معتقدند خطر ابتلا به مشکلات سلامتی و مرگ در نوزادان کم وزن بیشتر است. البته به لطف پیشرفت‌های علمی و پزشکی این روزها بیشتر آنها زنده می‌مانند اما ممکن است در بزرگسالی به بیماری‌هایی چون دیابت و نارسایی‌های قلبی مبتلا شوند.

پروفسور "نریسی وودراف" و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا با انجام مطالعات گسترده در زمینه تاثیر آلودگی هوا بر انسان، دریافته‌اند رابطه آلودگی هوا و وزن نوزادان هر چند کم است اما هر چقدر فرد باردار بیشتر در معرض آلودگی قرار گیرد وزن نوزادش کمتر از حد معمول خواهد شد.

به گفته وودراف، چیزی که مهم است این است که همه دنیا به نوعی در معرض آلودگی هوا قرار دارند.

در گذشته نیز دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تحقیقی را در زمینه تاثیر آلودگی هوا بر بیماری اوتیسم در کودکان انجام داده و به این نتیجه رسیده بودند که آلودگی هوا می‌تواند یکی از عوامل بروز این بیماری باشد.