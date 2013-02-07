دادگاه عمومی اروپا حکم لغو تحریم‌ بانک صادرات را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، رای دادگاه اروپایی تلاش غرب برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار خواهد داد و از سوی دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در رای خود اعلام کرده است، مدارک و شواهد اتحادیه اروپا مبنی بر دخالت بانک صادرات ایران در برنامه هسته‌ای ایران کافی نیست.

اتحادیه اروپا دو ما فرصت دارد تا درخواست خود برای بازنگری رای صادره، را به دادگاه استیناف ارائه کند.

همچنین هفته پیش دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای مشابهی به نفع بانک ملت ایران صادر کرده بود.

اتحادیه اروپا به بهانه همکاری مالی بانک صادرات در فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای این بانک را از سال 2010 تحریم کرده بود، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اعلام کرده است این ادعا به اندازه کافی مستدل نبود و تحریم‌ها علیه بانک ایرانی باید لغو شود.

اتحادیه اروپا از دو سال پیش شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را به بهانه همکاری در برنامه هسته‌ای ایران و بدون ارائه مدارک معتبر در معرض تحریم‌های شدید قرار داده است.

علاوه بر پرونده‌های بانک صادرات و ملت، سی پرونده دیگر از شرکت‌های و موسسات ایرانی که توسط اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند در انتظار رسیدگی به پرونده خود در دادگاه عمومی اروپا هستند. بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران از جمله این سازمان‌ها هستند.

به نوشته رویترز، دیپلمات‌های اروپایی که نگران تاثیر رای صادره بر روی تحریم‌های و تضعیف این تحریم­ها هستند، اعلام کرده‌اند به خاطر عدم همکاری منابع اطلاعاتی در هنگام نوشتن پیش‌نویس تحریم­ها، نمی­توانند مدارک کافی برای ادعاهای خود ارائه کنند.

یکی از سخنگویان کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به رویترز گفته است رای دادگاه عمومی اروپا را مورد بررسی قرار خواهد داد.

مذاکرات هسته­ای بین ایران و 1+5 در کمتر از 20 روز دیگر در قزاقستان برگزار خواهد شد.