خبرهای خوبی برای تراکتورسازی در راه است/ حضور در آسیا اتفاق بزرگی برای ورزش استان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئولان باشگاه تراکتورسازی در خصوص لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد: اتفاق بزرگی برای ورزش استان رخ داده و تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان یکی از نمایندگان فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد داشت. برای موفقیت این تیم همه ما مسئولان، رسانه ها، هواداران و همه کسانی که می توانند برای تیم تراکتورسازی کمک کنند، باید تلاشی منسجم داشته باشیم تا این تیم نتایج بهتری در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر فوتبال کشور کسب کند.

وی ادامه داد: تیم تراکتورسازی تبریز که در لیگ قهرمانان آسیا به میدان خواهد رفت، نماد شخصیت یک ملت، کشور، استان و منطقه خواهد بود. ما می توانیم با کنار هم بودن و وحدت و یکدلی، این حضور را به فرصت های بی نظیری برای کشور و استان تبدیل کنیم.

پورجمشیدیان با بیان اینکه از روز اول حضور خود در باشگاه تراکتورسازی، همواره به دنبال رفع مشکلات و پیدا کردن راه برای پیشرفت این باشگاه بوده، اظهار داشت: روزی که ما باشگاه تراکتورسازی را تحویل گرفتیم، این باشگاه مشکلات مالی زیاد و حاشیه های نا مناسبی داشت و حتی علاوه بر باشگاه، کارخانه تراکتورسازی نیز دچار مشکلات سخت تری بود.

وی افزود: از روز اول تلاش کردیم هر آنچه در توانمان بوده برای موفقیت تراکتورسازی به کار بگیریم و امروز به برکت وحدت و هماهنگی و جدیت بحمداله باشگاه تراکتورسازی تبریز در اوج سربلندی و افتخار و عزت است و سطح کشور و آسیا باعث افتخار هواداران و مردم استان است.

عضو هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: وقتی سردار جعفری مدیریت باشگاه تراکتورسازی تبریز را قبول کرد، این باشگاه بیش از چهار میلیارد تومان بدهی داشت. از بازیکنان و مربیان گرفته تا مسئولان تاسیسات و فروشگاه ها و زمین تمرین و ... از باشگاه تراکتورسازی طلب داشتند اما اکنون می بینیم که در کنار پیشرفت های فنی تیم فوتبال تراکتورسازی، این باشگاه به لحاظ مالی نیز پیشرفت داشته و جالب اینکه همزمان با بهبودی اوضاع باشگاه نسبت به قبل، کارخانه تراکتورسازی نیز شرایط بهتری پیدا کرد.

وی در این خصوص ادامه داد: به نظر من موفقیت باشگاه تراکتورسازی در موفقیت کارخانه تراکتورسازی همراه و دخیل بوده و خوشبختانه ما اکنون می بینیم که کارخانه تراکتورسازی در اوج تحریم ها صادر کننده نمونه انتخاب شده و مشتریان این کارخانه با توجه به تقاضای بیشتری که وجود دارد، باید برای خرید تراکتور چند ماهی به انتظار بنشینند.

سردار پورجمشیدیان در عین حال سرمایه گذاری سایر باشگاه ها در فوتبال را بیشتر از باشگاه تراکتورسازی دانست و گفت: باشگاه تراکتورسازی تبریز اگرچه نسبت به قبل پیشرفت داشته و اکنون بدهی آنچنانی ندارد اما این باشگاه در قیاس با باشگاه های متمول چندان پولدار نیست. البته ما به رغم وجود مشکلات، توانستیم نایب قهرمان لیگ برتر باشیم و به آسیا صعود کنیم و باشگاه هایی که سرمایه گذاری زیادی روی فوتبال داشته اند و بازیکنانی با قیمت های گزاف خریده اند، از ما عقب ترند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به ثبت رکوردهای خاص به نام تراکتورسازی و شهر تبریز در لیگ قهرمانان آسیا، تاکید کرد: حضور ما در لیگ قهرمانان آسیا باید به طوری باشد که رکورد پرطرفدار ترین تیم آسیایی را بزنیم و از نظر من این امر شدنی است. عناوین بهترین هواداران، بهترین تیم و ارائه بازی جوانمردانه در لیگ قهرمانان آسیا می تواند به نام تیم تراکتورسازی و هواداران این تیم ثبت شود.

وی افزود: شخصیتهای مختلفی از حوزه های فرهنگی، هنری و ادبی می توانند به ورزشگاه بیایند. مثلا شخصیتهای مذهبی به عرصه فوتبال بیایند و در استادیوم نماز جماعت برپا شود.

عضو هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز با اعلام اینکه خبر های خوبی برای این باشگاه در راه است، اظهار داشت: نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات باشگاه تراکتورسازی در تلاش هستند. من اطلاع دارم که شخص آقای سردار سعیدی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با جدیت تمام، اقدامات اساسی برای باشگاه تراکتورسازی انجام داده و انشالله خبرهای خوبی برای هواداران تراکتورسازی در راه است.

وی در پایان گفت: کسب یک جام توسط تیم تراکتورسازی تبریز آرزوی هواداران است و به نظر من این آرزویی است که می تواند محقق شود. به لطف خدا فصل آینده تیم تراکتورسازی را ششدانگ برای قهرمانی در لیگ برتر خواهیم بست.