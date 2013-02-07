تنظیم برنامه زندگی بر اساس اسلام خانواده را از آلودگی دور می کند

حجت الاسلام عمران فضل اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درآیات الهی و روایات ائمه اطهار (ع) برای خانوادها و تحکیم بنیان و اساس خانواده مقررات تنظیم شده و ما باید زندگی خود را بر همین مبنا تنظیم کنیم.



وی دین اسلام را به ‌عنوان کامل‌ترین ادیان دانست و اضافه کرد: دین مبین اسلام دارای آموزه‌های بسیاری برای افراد بشر است و راه روشنی را ترسیم کرده است که اگر دقیق به آن پایبند باشیم هیچگاه بنیان خانواده‌ها از هم نمی‌پاشد.



حجت الاسلام فضل اللهی اظهار داشت: ارتباط با علما و درس گرفتن از سیره زندگی ایشان می‌تواند راه را برای بروز بسیاری از انحرافات و از هم گسیختگی خانواده‌ها ‌ببندد.



وی به نقش بانوان در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اذعان داشت: با توجه به نقش زنان در انقلاب به خوبی می‌توان دید که زنان نقش مؤثری در پیروزی انقلاب و حماسه‌هایی که پس از آن آفریده شده داشتند و امروز قدردانی از این رشادت ها در جامعه یک اولویت اصلی و مهم است.



استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: دشمن در سالهای اخیر برای اینکه جامعه رامتزلزل کند اساس و بنیان خانوده را هدف گرفته است و ما باید هوشیاری خود را حفظ کنیم.