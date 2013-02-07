لوپز قهر نکرده است/ هواداران تراکتورسازی حرفه ای تر می شوند

محمد حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر فوق افزود: فلاویو لوپز بازیکن سه اخطاره تیم ما در دیدار با ملوان است و این بازیکن که نمی تواند تیم را در بازی روز جمعه همراهی کند، با اجازه کادرفنی چند روزی را مرخصی گرفته و در زمان مقرر به دیگر بازیکنان تیم ملحق خواهد شد.

وی افزود: هیچ بازیکنی از تیم تراکتورسازی قهر نکرده و به غیر از لوپز که در مرخصی به سر می برد، همه بازیکنان در خدمت کادر فنی تیم هستند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز همچنین در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص لیگ قهرمانان آسیا با بیان اینکه حضور تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا مرهون وحدت همه مردم و مسئولان استان بوده، گفت: این وحدت و یکپارچگی باید در لیگ قهرمانان آسیا بیشتر از قبل باشد.

جعفری اظهار داشت: مردم ایران و آذربایجان شرقی هر گاه خواسته اند کاری بزرگ انجام دهند، همیشه پیروز و سربلند بوده اند و در واقع فعل "ما می توانیم" را خوب صرف کرده اند، در خصوص تیم تراکتورسازی نیز این فعل بخوبی صرف شده و این تیم با وحدت و یکپارچگی همه توانسته به موفقیت های مختلفی از جمله صعود به لیگ قهرمانان آسیا دست یابد.

وی ادامه داد: ما اینجا جمع شده ایم تا در خصوص میزبانی هرچه بهتر شهر تبریز و تیم تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا هم اندیشی کنیم و به نظر من رمز موفقیت ما، وحدت و همدلی مسئولان، رسانه ها و مردم خواهد بود.

جعفری با اشاره به اینکه حضور تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا یک اتفاق خوب برای مردم خواهد بود، گفت: حضور تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا توانسته شرایط مردم را بهبود بخشیده و شور و نشاط و شادابی را به جامعه هدیه دهد. البته این موفقیت مرهون اقدامات چند سال اخیر باشگاه تراکتورسازی و هواداران این تیم بوده است.

وی تصریح کرد: هر کجا وحدت و کمک به یکدیگر بوده، موفقیت یک گروه قطعی شده و خدا نیز به کار آنها برکت داده است. علی الخصوص وقتی که هدف افزایش شور و نشاط مردم باشد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز حضور تیم فوتبال این باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا را زمینه ای برای پیشرفت سایر رشته های ورزشی استان قلمداد کرد و گفت: موفقیتی که تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز کسب کرده و آسیایی شده است، شاید گام بزرگی برای ورزش استان بردارد و نه تنها در فوتبال بلکه در سایر رشته ها نیز باعث پیشرفت شود. ما تور دوچرخه سواری آذربایجان را داریم که سالها در سطح بین المللی برگزار شده و افتخار ورزش استان ماست اما این تور به لحاظ جایگاه تبلیغی نه چندان بالای خود، نتوانسته روی سایر رشته های ورزشی استان تاثیر گذار باشد.

وی افزود: فوتبال ورای سایر رشته ها است و ما در این فرصت به دست آمده نباید از این قضیه غافل شویم، به نظر من حضور تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا باعث خواهد شد که بقیه رشته های ورزشی استان نیز به فوتبال چسبیده و پیشرفت کنند.

جعفری در ارتباط با اینکه حضور تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا چه آورده دیگری برای ورزش استان به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: اولین آورده ای که این موضوع برای ورزش استان داشته، تکمیل ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز بوده که این ورزشگاه را کامل و بیم المللی کرده است. همچنین در آینده دیگر هر بازیکنی را که کادر فنی بخواهد، چون نام تیم ما تراکتورسازی است و افتخار حضور در لیگ قهرمانان آسیا را داریم، می توانیم جذب کنیم.

وی با اشاره به سود اقتصادی ناشی از حضور تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا، یادآور شد: قطعا این حضور باعث خواهد شد که در بحث اقتصاد و سرمایه گذاری و همچنین توریستی استان ما سود داشته باشد و اگرچه این سود برای باشگاه تراکتورسازی تبریز نخواهد بود اما به هر حال استان ما از این گذر صاحب سود و منفعت خواهد شد.

مدیرعامل تراکتورسازان همچنین به تاثیر برگزاری لیگ قهرمانان آسیا در تبریز روی هواداران این تیم گفت: هواداران تراکتورسازی به واقع حرفه ای هستند اما حضور تیم در لیگ قهرمانان آسیا قطعا هواداران و تماشاگران ما را حرفه ای تر خواهد کرد. البته مهم ترین هدف ما ایجاد شور و نشاط برای هواداران است اما جا دارد که این دوستداران تراکتورسازی و تماشاگران فوتبال تبریز بازهم حرفه ای تر شوند.

وی در خاتمه با اعلام خبر تهیه و تدوین برنامه سال آینده باشگاه تراکتورسازی تبریز، اظهار داشت: برنامه سال آینده باشگاه تراکتورسازی را تنظیم کرده و روز شنبه آینده به هیئت مدیره ارائه خواهم داد. این برنامه با نگاه آسیایی شدن دوباره و حتی با هدف قهرمانی آماده شده و بر این اساس اهداف بهتر و بالاتری برای باشگاه تراکتورسازی در نظر گرفته شده است.

